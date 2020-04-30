Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Adaletin tesisi için..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hak arayışının uzlaşma zemininde sürdürülmesi gerektiğine inandık, emek konusunda adaletin tesisi için mücadele ettik" ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hak arayışının uzlaşma zemininde sürdürülmesi gerektiğine inandık, emek konusunda adaletin tesisi için mücadele ettik." ifadelerini kullandı.
Mesajında koronavirüs salgınına değinen Erdoğan, "Salgınla mücadele ederken hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması, özellikle istihdamın korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diyerek, "Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19'a karşı yürüttüğümüz mücadelede çalışanlarımızı her alanda koruyacak tedbir ve desteklere büyük önem verdik." açıklamasında bulundu.
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