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Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: İhale tamam!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de gerçekleşen toplu açılış töreninde müjde üstüne müjde verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 17:29:00 - 2020-08-15 17:55:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de gerçekleşen toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Rize'ye elimiz boş gelmedik" ifadelerini kullandı ve "Toplam yatırım bedeli 525 milyon TL olan 33 kalem eser ve hizmetin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Rize'nin lojistik merkeziyle ilgili çalışmalar yapıldı. İhale tamam. Ve bundan sonra da inşallah inşaatı başlayacak. Rize'ye 20 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptık" diyen Erdoğan, ihalenin tamamlandığını belirtti.

Erdoğan, Çay çarşısı projesini duyurarak, "Rize'nin dünya markası çayı ile turizmi bir araya getirecek 'Çay çarşısı' projesi ile şehrimizi yeni bir simgeye kavuşturacağız." dedi.

Şehir hastanesi projesinin de devam ettiğini dile getiren Erdoğan, deniz üzerine yapılan Rize-Artvin Havalimanı'nın inşasının hızla sürdüğünü söyledi.

Ayrıca Erdoğan, "Rize'de Çaykur tarafından 2002 yılında 378 bin ton çay alımı yapılmışken, 2019'da alınan çay miktarını 517 bin tona çıkardık." dedi.

Libya ve Doğu Akdeniz mesajı

Sözlerinin devamında Libya ve Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin konuşan Erdoğan, "Biz şu anda milletimizi ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Biz şu anda Doğu Akdeniz'de, Libya'da haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık. Bir yerde sorun varsa orada ona çözüm aramak boynumuzun borcudur. Türkiye'nin nice meselelerini çözmüş, nice reformlarını hayata geçirmiş bir parti olarak milletimizden bize güvenmesini istiyoruz." dedi.

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