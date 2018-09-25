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Erdoğan'dan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı tebrik mesajı gönderdi.

25 Eylül 2018 Salı 13:21
Erdoğan'dan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'ya tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Tunus'ta düzenlenen 3. Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Onbaşı'ya bir tebrik telgrafı gönderdi.

Onbaşı, 3. Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde birinci olarak altın madalyaya kazanmıştı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 13:21
  1. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi
  2. Ayşe Begüm Onbaşı

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