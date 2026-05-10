Erdoğan'dan Mardin'e şampiyonluk tebriği! Mardin 1969 Spor 1. Lig'e yükseldi, şehir bayram yerine döndü!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir başarıya imza atarak Trendyol 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren Mardin 1969 Spor için bir kutlama mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, şampiyonluk yolunda ter döken futbolcuları, teknik heyeti ve tüm Mardinli vatandaşları gönülden tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor'u ve Mardinli tüm kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, önümüzdeki sezonda şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.