Erdoğan’dan kur oyununa ve fırsatçılara rest: Sabrımızın da bir sınırı var

YENİ AKİT / ANKARA

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önüne gelen zam üstüne zam yapıyor. Faizle ilişkisi olsun olmasın ama fırsatı yakalıyor ya, oradan giriyor. Birileri fırsattan istifadeyle milletimizin kafasını bulandırmak, moralini bozmak için bir sürü yalan yanlış haberleri ortalığa yayıyor. Bu stokçulara gereken cevap verilecek” diye konuştu.

Seçim öncesinin belirsizlikleri sebebiyle dövizdeki kıpırdanmanın ardından yaşanan gelişmeleri aynı hüsnüniyetle değerlendiremediklerini vurgulayan Erdoğan, “Temmuz ayı boyunca da aynı seviyelerde seyreden dövizin ağustosta bir anda 7 lira seviyesine kadar yükselmesi başlı başına bir ekonomik suikast girişiminin delilidir. Öyle ya ağustos ayında bu ülkede ne siyasi istikrarsızlık yaşandı, ne harp oldu, ne afete maruz kalındı, ne başka herhangi bir fevkaladelik görüldü. Amerikan yönetiminin ülkemizin egemenlik haklarına açıkça saygısızlık olan taleplerine cevap vermedik diye böyle bir sonucun ortaya çıkması, meselenin tamamen siyasi olduğuna işaret ediyor. Her şeyden önce şunun bilinmesi lazım, Türkiye bir hukuk devletidir, bir kabile devleti değildir. Türkiye’nin yaşadığı bu hadise dünyada artık hiçbir ülkenin siyasi ve ekonomik güvenliğinin kalmadığının ifadesidir” dedi.

“İŞ TÜRKİYE’NİN CEZALANDIRILMASI BOYUTUNA ULAŞTI”

Bu konuda Avrupa Birliği, Çin, Rusya, Hindistan başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinden ciddi rahatsızlık işaretleri gelmeye başladığını aktaran Erdoğan, “Tabii ülkemize yönelik saldırı diğerlerinden çok daha sinsi, çok daha can sıkıcı, çok daha kasıtlı bir şekilde gerçekleşti. İş, ekonomi sınırlarını aştı ve Türkiye’nin topyekûn cezalandırılması boyutuna ulaştı” ifadelerini kullandı.

“SABIR BİR YERE KADAR”

Maruz kalınan saldırının manivelası kur gibi gözükse de asıl kalıcı darbelerin, enflasyon ve faizler konusunda alındığını, bu sıkıntının çözümü için ekonomi yönetiminin kendi programını uyguladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: “Enflasyon faizin akışıyla oluşur. Bugüne kadar Merkez Bankası defalarca enflasyonu açıklamıştır ama hiçbir kez enflasyon Merkez Bankasının açıkladığı gibi gerçekleşmemiştir. Madem biliyorsun bu işi. Faizi belirlerken tutuyor da enflasyonu açıklarken niye tutmuyor? Diyor ya ‘Bağımsızlık’, hadi buyur bağımsızlık. Şu an şahsen benim sabır safhamdır ve bu sabır bir yere kadar. Çünkü biz sömürü manivelalarına eyvallah edemeyiz. Sadece bir kur manivelasıyla bir ülke terbiye edilemez.”

“BEN YATIRIMCIMA BAKARIM”

Yatırımcının durumunun önemine işaret eden Erdoğan, “Ben yatırımcıma bakarım. Acaba benim yatırımcım yatırımlarını yapabiliyor mu? Finans kuruluşlarına gittiği zaman acaba kapıdan onlara ‘Buyrun gelin yapılandıralım’ diyorlar mı, yoksa ‘Kusura bakma’ mı diyorlar? Şu ana kadar hiçbir zaman ‘Gelin bunu yapılandıralım’ diye bir yaklaşım birkaç banka dışında yok. Böyle olunca bizim girişimcimiz, bizim yatırımcımız istenilen performansı ortaya koyabiliyor mu, rekabet piyasası içinde yer alabiliyor mu, alamadığı gibi üretim yapabiliyor mu?” ifadelerini kullandı.

“FIRSATÇILARA GEREKEN CEVAP VERİLECEK”

Stokçulara gereken dersin verilmesi gerektiğini de belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buradan hemen gazı alan bastırıp gidiyor. Önüne gelen bakıyorsun zam üstüne zam yapıyor, zam üstüne zam yapıyor. Faizle ilişkisi olsun olmasın ama fırsatı yakalıyor ya oradan giriyor. Onun için tabii burada özellikle de Hazine ve Maliye Bakanlığımızın tüm birimleriyle bu kontrol mekanizmalarını çok iyi çalıştırması lazım. Bu suiistimalleri yapanlara da gereken dersleri vermemiz lazım. Gelişmeleri takip ediyoruz. Birileri fırsattan istifadeyle milletimizin kafasını bulandırmak, moralini bozmak için bir sürü yalan yanlış haberleri ortalığa yayıyor. Bu stokçulara gereken cevap verilecek. Çünkü stokçuluk Türkiye’de benim normal esnafımı ciddi manada sıkıntıya düşürüyor. Okul kitaplarının basılamadığından sağlık ve ilaç hizmetlerinin aksayacağına kadar pek çok dedikodu üretiliyor. Devleti bu tür manipülasyonlarla köşeye sıkıştırarak haksız kazanç elde etmek isteyen simsarlara asla meydanı bırakmayacağız” uyarısında bulundu.

“YATIRIMLARI GÜNCELLEMEYE ALDIK”

Yatırımları da güncellemeye aldıklarını bildiren Erdoğan, “Bitim noktasına gelenlerle bitmeye uzak olanlar sıralamasında ona göre yatırımlarımızı planlayıp hızlandıracağız. Şu anda sıfırdan bir yatırım düşünmüyoruz. Olmazsa olmaz, fevkaladeliği olan yatırımlar olabilir, ayrı bir konu. Hazinemiz kamuya ilave gelir sağlayacak altın ve avro tahvilleriyle kira sertifikaları gibi yeni araçlarını devreye soktu. Tüm vatandaşlarımızı özellikle Avrupa’da ve diğer ülkelerde yaşayan kardeşlerimizi bu imkanları değerlendirmeye davet ediyorum. İhracat ve ithalatla işi olmayan hiç kimsenin dövizle işi olmamalıdır. Vatandaşlarıma sesleniyorum, paramıza, paranıza güvenin. Tüm tasarrufların dövizden Türk Lirasına çevirin” şeklinde konuştu.

CUMA NAMAZINI BAŞYAZICIOĞLU CAMİİ’NDE KILDI

Öte yandan; Erdoğan partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’ndaki konuşmasının ardından Başyazıcıoğlu Camii’ne geçti. Cuma namazını kılan Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Aracı hareket ettiği sırada kendisine “Tayyip dede” diye seslenen çocuğu gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını durdurdu. Erdoğan, çocukla bir süre konuştu ve oyuncak hediye etti.

ERDOĞAN BUGÜN AZERBAYCAN’A GİDECEK

Bu arada Erdoğan, bugün Azerbaycan’da Bakü’nün kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılacak. Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Azerbaycan ile stratejik ilişkilerin ve işbirliğinin daha da ilerletilmesi için atılabilecek adımların ele alınması öngörülüyor.

‘GÜÇLÜ İSİMLERLE SEÇİME GİRECEĞİZ’

Mahalli seçimlerde de bütün oyunları bozmaları gerektiğini ve oradan çıkmaları gerektiğini ifade eden Erdoğan, “O bakımdan, karşılığı olan güçlü isimlerle bu seçimlere gireceğiz. Sırtını partiye dayayarak değil, önce ‘benim karşılığım nedir...’ Ardından da tabii ki partinin adayı dürüst olacak, ehliyet, liyakat sahibi olacak, tevazu ehli olacak. Toplumun içinde sevilen, takdir edilen isimler olacak. Bu isimlerle de beraber inşallah biz Mart 2019 yerel seçimlerine gireceğiz” değerlendirmesini yaptı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE UYARI

“Önümüzdeki seçimleri ideolojik hamasetle pozisyonlarını koruyan iş bilmez muhalefet belediyelerinden milletimizi kurtarmanın bir fırsatı olarak görüyoruz” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Batıda ana muhalefet partisi, doğuda bölücü örgütün güdümündeki parti pek çok belediyede adeta taş üstüne taş koymadan sırf ideolojik kamplaşma ile bugüne kadar yönetimde kalmayı başardı. Ama bu defa eğer biz doğru adaylarla ve projelerle milletimizin karşısına çıkarsak, işlerinin zor olduğunu düşünüyorum. Şunu da açık söylüyorum terör örgütü ile birlikte aday olmaya yeltenenler kusura bakmasınlar bizden demokratik bir yaklaşım bekleyemezler” dedi.