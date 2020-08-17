Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, skandal iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtıklarını bildirdi.

Avukat Ahmet Özel'in yazılı açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bugün bir gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve aile bireylerine yine yalan ve iftira yollu hakaretleri ile saldırdığını, sözde yurt dışında paraları olduğunu iddia ettiği bildirildi.

Buna benzer daha önceki asılsız iddiaları bağlamında tazminata mahkum olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun alışık olduğu yalan ve iftira siyasetini sürdürdüğünü kaydeden Avukat Özel, yapılan onca haksız fiillerine ilişkin mahkemelerce milyonluk tazminatla mahkum edilmiş olsa da Kılıçdaroğlu'nun yüzü kızarmadan yalanlarına devam etmekte bir beis görmediğini ifade etti.

Bugün de 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtıklarını duyuran Avukat Özel, "Biz bir kere daha bu yalan ve iftiraları için haksız fiili tarihi olan 17/08/2020 tarihinde yani bugün mahkemeye gidip Müvekkil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireyleri adına 2 milyon TL'lik manevi tazminat davası açarak yasal yollara başvurularımızı yapmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun daha önce de olduğu gibi yine hiçbir asılsız iddiasını ispat edemeyeceğini bildiren Özel, bununla beraber CHP liderinin çamur at izi kalsın taktiğine de devam edeceğini kaydetti.

"Erdoğan'ın ve ailesinin yurt dışında paraları yok"

Bu bağlamda gerekli suç duyurusu başvurularını ilgili mercilere de yapmış bulunduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, bir kez daha yineleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve aile bireylerinin yurt dışında herhangi bir parası bulunmadığını bildirdi.

"Kendisine inananları yanıltma siyasetine devam ediyor"

Kılıçdaroğlu'nun ısrarlı bir şekilde kendisine inanan bir kesimi yine bu yalan ve iftiraları ile yanıltarak siyasetine devam ettiğini söyleyen Özel, bu bağlamda kamuoyuna açık yüreklilikle Kılıçdaroğlu'nun yalancı ve müfteri olduğunu bir kere daha açık açık duyurdu ve hukuk önünde de tüm haklarını da hızlı ve eksiksiz bir şekilde kullandıklarını ve kullanmaya devam edeceklerini duyurdu.