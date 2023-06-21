Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki! Siz LGBT'cisiniz

Yeni dönemin ilk AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan masadaki ortakları çoğaltmanın sonuç vermeyeceğini belirterek, "Ne diyorlar; 6'lı masa. Şimdi 16'lı masa diyor. Yetmez. Bunu daha da artırman lazım. Bu millet irade ister, eser ister. Yalanla, dolanla, talanla bir yere varılmaz" dedi.

Erdoğan, son dönemde CHP tarafından desteklenen LGBT propagandalarına değinerek Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

"BAY KEMAL, SİZ LGBT'CİSİNİZ"

Başkan Erdoğan, “Küresel güç odaklarından aferin alabilmek için LGBT belasını meşrulaştırmaya çalıştınız. Bay bay Kemal, siz LGBT'cisiniz. Yanınızdakiler de LBGT'ci. Ne AK Parti ne MHP ne de diğer üyelerde böyle bir bela yok.” İfadelerini kullandı.