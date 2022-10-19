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Siyaset Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na seçim çağrısı: Yüreğin yetiyorsa...
Siyaset

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na seçim çağrısı: Yüreğin yetiyorsa...

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçim çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Madem kendine bu kadar güveniyorsun, öyleyse hodri meydan. Gücün yetiyorsa, kendi iradenle hareket ediyorsan seçimlerde çık karşımıza." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 15:30:00 - 2022-10-19 15:30:59
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na seçim çağrısı: Yüreğin yetiyorsa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katıldı.

Erdoğan, gündeminde Bartın'da yaşanan maden felaketi olsa da gündemin diğer ana başlıklarına da değindi.

Cumhurbaşkanı, salonu dolduran coşkulu partililerin tezahüratları arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu'na sık sık yaptığı 'seçimlerde karşıma çık' meydan okumasını yineledi.

Salondaki coşkuyu bir anda ateşleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri şu şekilde:

"Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa çık karşıma!"

Bay Kemal... Madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsun… Öyleyse hodri meydan!

Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza; birikimlerimizi, vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Kararı milletimiz versin.

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