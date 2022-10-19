Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na seçim çağrısı: Yüreğin yetiyorsa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katıldı.

Erdoğan, gündeminde Bartın'da yaşanan maden felaketi olsa da gündemin diğer ana başlıklarına da değindi.

Cumhurbaşkanı, salonu dolduran coşkulu partililerin tezahüratları arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu'na sık sık yaptığı 'seçimlerde karşıma çık' meydan okumasını yineledi.

Salondaki coşkuyu bir anda ateşleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri şu şekilde:

"Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa çık karşıma!"

Bay Kemal... Madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsun… Öyleyse hodri meydan!

Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza; birikimlerimizi, vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Kararı milletimiz versin.