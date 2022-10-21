Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na büyük jest! Bunu yaptı ve...

"6'lı masa"nın 2023 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayının kim olacağı belirsizliğini korurken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan, 6'lı masadaki söz konusu problemi çözebilecek bir hamle geldi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "muhatap" alarak "Madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsan, öyleyse hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza, birikimlerimizi, vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım" dedi. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu doğrudan muhatap alarak kendisine büyük bir jest yapmış olduğunu belirten Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, Cumhurbaşkanı'nın çağrısının ardından kamuoyu karşısında Kılıçdaroğlu'nun adaylığının daha makul hale geldiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"6'lı masanın 2023 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu soruya 6'lı masanın cevap verecek hali yok. İçlerinden hangisinin sıyrılıp aday olacağı konusu 6'lı masanın hala en önemli problemi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 6'lı masadaki bu çekişmeyi çözebilecek ve katkı niteliğinde görülebilecek bir hamle geldi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "muhatap" alarak şunları söyledi: "Madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsan, öyleyse hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza, birikimlerimizi, vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu doğrudan muhatap alarak kendisine büyük bir jest yapmış oldu. Kamuoyu karşısında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını daha makul hale getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine rakip olarak Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek ona aslında bir güç atfetti ve muhalefet cephesinde de Kılıçdaroğlu'nun adının öne çıkmasını sağladı.

Peki Kemal Kılıçdaroğlu, bu çağrıya karşılık ne yaptı?

"Elbette cumhurbaşkanı adayıyım, 2023'te karşına çıkıp kozlarımızı paylaşacağız" deme yerine, Erdoğan'a "gel televizyon programına çıkalım" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun vizyonsuzluğunu başka hangi örnek daha iyi gösterir bilemiyorum; cumhurbaşkanı adayı değilsen televizyonda ne işin var? Vizyon yarıştıracak olan, proje yarıştıracak olan cumhurbaşkanı adaylarıdır; sen aday değilsen neyi yarıştıracaksın?

Ayrıca şu önemli notu düşelim: Cumhurbaşkanı Erdoğan, en basit ahlaki tutarlılığa dahi sahip olmayan, su içer gibi yalan söyleyen, leblebi çekirdek yer gibi iftira atan, bunlardan dolayı da zerre kadar utanmayan biriyle niye televizyon programına çıksın?

Kılıçdaroğlu'nun, bugüne kadar gündeme getirdiği onlarca iddianın kocaman bir yalan ve iftira olduğu ortaya çıktı. FETÖ'nün eline tutuşturduğu bütün yalanları sıralayıp durdu ve bunlardan dolayı da özür dilemedi. Hal böyleyken, hangi yüzle Erdoğan'a televizyon programına çıkmayı teklif edebiliyor?

Kılıçdaroğlu "Erdoğan'a meydan okuyorum" havalarını bir tarafa bırakmalı artık; aday mı, değil mi? Önce bu konuyu netleştirmeli. Aday olduğunu ilan etsin, sonra kampanya döneminde Erdoğan'a istediği kadar televizyona çıkma teklifinde bulunabilir ama daha önce değil!"