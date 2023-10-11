Erdoğan'dan İsrail'e: Devlet gibi davranmazsa örgüt muamelesi görür!

"Sivillere yönelik hiçbir saldırıyı doğru bulmuyoruz, savaşın da bir ahlakı var." diyen Erdoğan, "Çatışmalarda bu ilke açıkça ihlal edildi. Bu bir savaş değil katliamdır. Sivil insanları öldürmek ancak örgüt refleksidir. Devlet gibi davranmazsa örgüt muamelesi görür." ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa elimizden geleni yapacağız." mesajı veren Erdoğan şöyle konuştu:

Filistin meselesinin çözümsüzlüğe mahkum edilmesinin müsebbiplerinden biri de verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmeyen uluslararası toplumdur. Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlar Filistin halkını tek başına bırakmış, ahde vefa göstermemiş, Filistinlilerin hak ve hukukunu koruyamamıştır. Biz bunu yeni söylemiyoruz. Daha önce BM kürsüsünden bu hakikatleri tüm dünyaya açıkça söyledim.

İnsani yardımların kesilmesi gibi Filistin halkını topyekun cezalandırmayı amaçlayan fevri kararlardan herkes uzak durmalıdır.

İsrail ve Filistin arasındaki barış, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletiyle mümkündür.

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