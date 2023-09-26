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Gündem Erdoğan’dan İran ve Ermenistan’a uyarı!
Gündem

Erdoğan’dan İran ve Ermenistan’a uyarı!

Yeniakit Publisher
2023-09-26 19:37:00 - 2023-09-26 19:48:46
Erdoğan’dan İran ve Ermenistan’a uyarı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kışkırtmalarının ardından tekrar Azerbaycan ile karşı karşıya gelen Ermenistan’a, “Kışkırtmalara gelme” uyarısı yaptı, İran’a da, “Barış iklimine katkı sağlayın” çağrısını yineledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İran ve Ermenistan’a çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Nahçıvan, konumu itibari ile de bizim için ayrı bir öneme sahiptir. 2020'deki Bakü ziyaretimizde sözünü verdiğimiz Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının temelini attık.

Dün enerji konut alanlarında imzaladığımız 3 yeni anlaşmayla ilişkimizi güçlendirdik. Karabağ'daki terör unsurlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonun başarısından hepimiz gurur duyduk.

Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Operasyon sırasında sivillerin zarar görmemesi için önlemler alınmıştır.
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Ermenistan'ın dışardan gelen kışkırtmalara prim vermemesini diliyoruz. Komşumuz İran'ın da dahil olacağı ortak projelerle bölgemizi refah bir havzaya dönüştürmeyi istiyoruz.

Muhalefetin engelleme çabalarına rağmen 21 yılda ülkemize kazandırdığımız ulaştırma hamlelerini artıracağız.

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