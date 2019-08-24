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Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilden gelmiyor

Göreve henüz birkaç ay önce başlayan İmamoğlu'nun sürekli gezi ve tatillere çıkmasını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde. Daha dün bir bugün iki, ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapmadım." ifadesini kullandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:12
Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilden gelmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de toplu açılış töreninde konuştu.

Hemşehrileri tarafından coşkulu bir şekilde karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da sel felaketi yaşanırken Bodrum'da tatil yapmasını eleştirdi.

Erdoğan, İmamoğlu'na tepki gösterdiği konuşmasında şu ifadelerde bulundu:

"Şehir yönetmek, ülke yönetmek başka bir işe benzemez. Şayet milletinizle insanlarınızla derin bir gönül bağınız yoksa yönetmeniz için size emanet edilen güç, sizi zehirler. Şu anda CHP'nin yönetimine geçen pek çok belediyede işte bu zehirlenme yaşanıyor. Biz AK Parti olarak 17 yıllık iktidarımızın her anında görev verdiğimiz her bir arkadaşımızı en çok işte bu konuda ikaz ettik, takip ettik, gerektiğinde de müdahale etti. Bakanında milletvekiline, teşkilat yöneticisinden belediye başkanına kadar tüm arkadaşlarımızı bu hassasiyetle seçtik ve gerektiğinde değişikliğe gittik. İdeolojik olarak CHP'ye oy veren kimi il ve ilçeleri bir kenara bırakarak söylüyorum, çünkü bunlar artık umutsuz vakadır. Milletimizin hizmet beklentisiyle yöneldiği CHP belediye başkanlarının neredeyse tamamı, gerçek yüzlerini gösterdiler. Dertlerinin hizmet etmek, eser kazandırmak, milletin gönlüne dokunmak değil kendi kişisel ve ideolojik iktidarlarını inşa etmek olduğu attıkları her adımla ortaya çıktı.

İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde. Daha dün bir bugün iki, ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapmadım. Kimi şehrini sel götürürken güneşli beldelerde tatil yaptı kimi kimsesiz çocukları sokağa attı. İşte bakıyorsunuz Kandil'de öldürülen bir yavru, öbür yavruyu da işte belediyenin içinde hapsediyorlar. Anne kapıda ne yapıyor? 'Evladım verilene kadar buradan ayrılmayacağım' diyor. Kimi belediyeyi ailesinin mülkü sanarak kaynakları peşkeş çekmeye çalıştı, kimi millete kabadayılığa yeltendi. Kimi insanımızın mukaddes değerlerine savaş açtı. Kimi milli bünyemizi dinamitleyen her türlü ahlaksızlığa sahip çıktı. Kimi şimdiden teslim bayrağını çekerek, dönem bitene kadar hiç bir iş yapmayacağını ilan etti. Böyle bir siyaset anlayışını biz kabul etmiyoruz."

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:12
  1. Rize
  2. İstanbul
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Ekrem İmamoğlu

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