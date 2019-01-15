Erdoğan'dan 'Güvenli bölge' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan, "Amerika burada hava sahası kontrolünü ele alırsa biz de kararda bütün güvenlikleri ele alabiliriz demiştik. Obama bu konuda gerekli adımları atmadı olumlu baktı ama atmadı. Bu konu üzerinde çalışılabilir bu 20 mil daha da uzatılabilir. Bu özellikle TOKİ olarak bu işin içerisine girebiliriz. Lojistik olarak maddi destekleri de bize verirlerse böyle bir güvenli bölgeyi halletmiş oluruz. Güvenli bölge konusuna olumlu bakıyorum" dedi.