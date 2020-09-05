Erdoğan'dan Göztepe Şehir Hastanesi açılışın önemli mesaj! 'Biz her ihtimal ve sonuca hazırlıklıyız’

Çin’den yayılan koronavirüs dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Türkiye vaka sayılarına karşı tedbirlerini arttırıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılarak önemli mücadelede Türkiye’ye umut sağladı.

Türkiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlam adımlar atıyor. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hayata geçirilen şehir hastaneleri projesi koronavirüse yönelik önemli katkılar sağlayacak.

Göztepe Şehir Hastanesinin ilk etabı, bugün hizmete açıldı. Fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesiyle öne çıkan hastane teknolojide göz büyülüyor.

Proje koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'da da önemli görevler üstleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, törende açıklamalarda bulundu.

'Mesafeyi gözetmeyen kalabalıklar, kalabalık içine atılan her adım bir değil onlarca can yakmaktadır' diyen Fahrettin Koca, Göztepe Şehir Hastanesi'nin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Başkan Erdoğan açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

Hastanemizin İstanbul'umuza, Türkiyemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık Bakanlığımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Göztepe'de hizmete açtığımız bu hastaneye verdiğimiz Prof. Dr. Süleyman Yalçın Hocamızı rahmetle yad ediyorum. Türkiye'nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımlar salgınla birlikte çok daha iyi anlaşılmıştır. Salgın döneminde çok sayıda sağlık kurumunu faaliyete geçirdik.

Hastanenin 2.kısmı

Başkan Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nin 758 yatak kapasiteli olduğunu belirterek, ülke genelinde 16 şehir hastanesinin faaliyete alındığını bildirdi. Hastanenin 2.kısmına dikkat çeken Erdoğan 352 yatak kapasitesiyle hizmet vereceğini duyurdu.

Aşı açıklaması

Vaka sayısına rağmen sağlık sisteminin ayakta olduğunu belirten Erdoğan, virüsün önüne geçmek için bilimin henüz çare üretemediğini söyledi.

Aşı çalışmalarına değinen Erdoğan, en kısa sürede somut netice alınmasını temenni etti.

Koronavirüs tedbirlerine uyulmadığını belirten Erdoğan, Sürekli söylememize rağmen maalesef Türkiye'nin dört bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor. Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor, mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor. Vatandaşımızın sağlığından endişeliyiz’ dedi.

'Her ihtimal ve sonuca hazırız'

"Türkiye'nin bir daha aynı tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, ‘Dünyada uzun süredir hakim olan siyasi ve ekonomik statüko tüm yönleriyle çatırdamaktadır. Ülkemize karşı husumetlerini kamuoyu önünde dahi ifade etmekten çekinmeyenlerin senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız. Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar, toplumsal huzursuzluklar, iç ve dış nice sinsi saldırılar sebebiyle vaktini ve enerjisini heba eden Türkiye'nin bir daha aynı tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz’ dedi.

Erdoğan, ‘Türkiye her türlü saldırı, her türlü bedel konusunda adeta şerbetlenmiş bir millettir. Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimal ve sonuca hazırlıklıyız’ ifadelerini de ekledi.

Ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacağız

Erdoğan şu ifadelerle seslendi:

Hakikatleri karşımızdakiler de çok iyi görüyor. Ülkemize karşı kurulan akılalmaz ittifakların ve sergilenen hak, hukuk, teamül tanımaz davranışların gerisinde bunun verdiği telaş ve korku bulunuyor.

Halbuki biz her platformda, her mesajımızda, Türkiye'nin adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ediyoruz. Bu görüşümüzde samimiyiz. Sorun? Karşımızdakilerin bizim haklarımızı yok sayması. Kendilerini bizim üstümüzde konumlandırmaya çalışması. Ama bunun böyle olmadığını, Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve demokrasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar.

Mücadeleyi ve onun sonundaki muhtemel şehadeti en büyük paye olarak gören bir milletin karşısında durabilecek hiçbir gücün olmadığını farkettiklerinde umarız iş işten geçmiş olmaz.

Biz "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' derken, kendi fedakarlıklarımızla birlikte karşımızdakilerin yaşadığı yıkımları da kastediyoruz.

Türk milleti her türlü saldırı, her türlü bedel konusunda adeta şerbetlenmiş bir millettir.

İçinden geçtiğimiz sürecin sonunda olabilecekleri asıl bunca zamandır sahte bir refah ve demokrasi sırça köşkünde yaşayanlar düşünsün.

Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız.