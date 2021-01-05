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Gündem Erdoğan'dan gazetecilere: Hayırdır burada ne işiniz var?
Gündem

Erdoğan'dan gazetecilere: Hayırdır burada ne işiniz var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığına kadar yürüyüş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüşünü bir grup gazeteci takip etti. Gazetecileri gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayırdır burada ne işiniz var? Buraya kadar nasıl geldiniz?" diye sordu. Gazeteciler, "Sizinle yürümek istedik. Hatta buraya kadar koştuk" deyince, Erdoğan "Hay Allah iyiliğinizi versin" diyerek güldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 14:58:00 -
Erdoğan'dan gazetecilere: Hayırdır burada ne işiniz var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında genel merkez binasının arka kapısından çıkarken, havanın da iyi olmasını fırsat bilerek, kurmaylarına yürüyüş teklif etti. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’na kadar yaptığı bu yürüyüşe bir grup gazeteci de eşlik etti. Erdoğan, gazetecilere "Buraya kadar kaç adım atmışız?" diye sordu. Gazetecilerden '9 bin' yanıtını alan Erdoğan, "Ben gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım. Siz çok söylediniz" ifadesini kullandı.

'Hay Allah iyiliğinizi versin'

Hürriyet'ten Gizem Karakış, bu süre zarfında yaşananları şöyle aktardı:

Erdoğan, yürüyüş sırasında biz gazetecileri fark edince, 'Hayırdır burada ne işiniz var? Buraya kadar nasıl geldiniz?' diye sordu. Biz 'Sizinle yürümek istedik. Hatta buraya kadar koştuk' deyince, Erdoğan 'Hay Allah iyiliğinizi versin' diyerek güldü.

Erdoğan daha sonra 'Buraya kadar kaç adım atmışız?' diye sordu, biz gün boyu 9 bin adım attığımızı söyleyince şaşırdı ve telefonundaki adım sayara baktı. Erdoğan’ın, 'Ben gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım. Siz çok söylediniz' demesi üzerine biz de, 'Sizi gün boyu takip etmek kolay değil, bu nedenle 9 bin adım attık' yanıtını verdik.

Erdoğan daha sonra 'İyi geceler' diyerek Cumhurbaşkanlığı’na giriş yaptı. Erdoğan’la kısa yürüyüş de Beştepe’nin girişinde son buldu.

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