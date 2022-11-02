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Siyaset Erdoğan’dan flaş hamle! O vekille 40 dakika özel olarak bunu görüşmüş
Siyaset

Erdoğan’dan flaş hamle! O vekille 40 dakika özel olarak bunu görüşmüş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 61 milletvekili ile kahvaltı yaptı. Bakanlar da tam kadro oradaydı. Erdoğan, vekilleri dinleyip talimatlar verdi; AK Parti'den istifa edeceği konuşulan Şanlıurfa Milletvekili ile de 40 dakikalık özel bir görüşme yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 11:48:00 -
Erdoğan’dan flaş hamle! O vekille 40 dakika özel olarak bunu görüşmüş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde, 37 ilden 61 partili milletvekili ile kahvaltıda bir araya geldi. Bakanların da tam kadro katıldığı toplantıda söz alan milletvekilleri illerindeki sorunları, teşkilatlardan gelen talepleri, bölgelerinin ihtiyaçlarını ve yapılan çalışmaları anlattı. Erdoğan, milletvekillerine talimat yağdırdı.

"Rehavete kapılmayın"

Edinilen bilgilere göre, toplantıda anayasa çalışmalarının tamamlandığını, kısa bir süre içinde Meclis’e sunulacağını söyleyen Erdoğan, “2023 analizi ve planlamamızı yapacağız. Bu seçimler bir kader seçimi. Muhalefetin dağınık olması rehavete kapılmamızı gerektirmiyor. Meclis, komisyon, genel kurul ve anayasa çalışmaları seçime kadar devam ediyor” dedi.

"Meclis çalışmalarını aksatmayın"

Erdoğan, milletvekillerini Meclis çalışmaları konusunda uyararak, “Genel Kurul’a aktif olarak katılın. Yoklamalara riayet edin. Orayı boş bırakmayın. Bütçeye de aktif katılım sağlayın. Komisyon üyesi olmayan arkadaşlarımız da katılsın. Grup yönetimi ve genel merkezle sürekli temas halinde olun” talimatını verdi.

Çobanlara destek 12 bin liraya çıkıyor

Gübre destekleri de toplantıda gündeme gelen konular arasındaydı. Bir Milletvekili çiftçilere gübre desteği verilmesini istedi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de “Bu zamana kadar verdiğimiz en kapsamlı desteği veriyoruz” ifadelerini kullandı. Toplantıda, çobanlara verilen sosyal sigorta desteğinin 6 bin liradan 12 bin liraya çıkarılacağı duyuruldu.

Öğretmenlere kariyer sınavına kızdı

Edinilen bilgilere göre, bir milletvekilinin toplantıda “öğretmenler kariyerlik sınavına girmesin” diye talepte bulununca Erdoğan’ın “Sen muhalefet ağzıyla konuşuyorsun. Bu konuda taviz verilmeyecek. Sınavlar ve mülakatlar yapılmalı” dediği öğrenildi.

Seçime kadar fahiş fiyatı bitirin

Vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşın son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntıları sıklıkla dile getirdiğini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fahiş fiyatla mücadele konusunda neler yapılıyor diye sorduğu ve bu konuya ağırlık verilsin talimatı verdiği öğrenildi. Erdoğan, bakanlara seçime kadar enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele konusunda somut adımlar atmak için çalışılsın dedi.

O vekille 40 dakika özel görüşme yaptı

Eşref Fakıbaba'nın istifasının ardından AK Parti'den ayrılacağı konuşulan Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar da kahvaltıya katılan isimler arasında yer aldı. Erdoğan Gülpınar’la da özel olarak konuştu, görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

 

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Yorumlar

Ömer

Fakıbabayı tasvip etmiyorum ama Urfa da bir sıkıntı olduğu aşikar neden zamanında meseleler çözülmedi neden milletvekili istifanın eşiğine geldi . Sıkıntı nedir . Erdoğan nın yoğun iş temposu var Ak parti yönetimi nerede ? Çoğu m vekili sorumluluktan kaçınıyor yan pas yapıp idare eden takıma katkısı olmayan futbolcuya benziyor bu olmaz . Çok ciddi seçim atmosferine girdik aman dikkat bu mahalli seçime de benzemez Türkiye’nin beka meselesidir . Bütün emekler zayi olabilir Allah korusun .

ZEKİ

SN CUMHURUM İNEGÖLE BURSA BÖLGE MİLLET VEKİLLERİ GELDİ KENDİLERİ İLE GÖRÜŞMEYİ REDDETTİK AİLECE BUNLARA OY YOK BU KESİN SEBEBİ İSE BURDA OYLARI GARANTİ OLDUĞU İÇİN VATANDAŞI DİNLEMİYOR SADECE DÜĞÜNLERDE BOY GÖSTERİP SİZLERİN / 15 KADAR ÇALIŞMIYORLAR BİZİM ÇARŞIDA HAVLU DAĞITIP SİZİN SAĞLADIĞINIZ VİP MİNÜBÜSLERLE GARANTİ OLAN VEKİLLİĞİN KEYFİNİ SÜRÜYORLAR...
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