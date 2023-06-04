Erdoğan'dan flaş hamle! Kulisler sallandı

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreninin ardından resmen açıldı.

7 Haziran’da seçilecek Meclis başkanının, AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Kurtulmuş’un, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemini öncesinde TBMM Başkanlık makamında Erdoğan ve Bahçeli ile “sürpriz görüşme yaptığı” ileri sürüldü.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun kulis haberine göre, geçici TBMM Başkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, yemin törenini yönetmek üzere TBMM’ye gelişinde “Kurtulmuş tarafından karşılandığı” öğrenildi. Kurtulmuş’un Bahçeli’yi karşılamasının ardından ise başkanlık makamında Erdoğan ve Bahçeli ile “kısa bir görüşme gerçekleştirdiği” kaydedildi.

Kulislerde, Meclis Başkanlığı için Kurtulmuş ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ isimlerinin öne çıktığı ifade ediliyor. Ancak Kurtulmuş’un, AK Parti Genel Başkanvekili görevi nedeniyle “milletvekilleri üzerinde daha etkin rol oynadığına” da temas ediliyor.

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