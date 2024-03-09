Başkan Erdoğan'dan 'one minute' hatırlatması! "Bugün de aynı yerdeyim"

Başkan Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. İsrail'e sert sözler söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'one minute'u hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu mübarek ayı hep birlikte en güzel şekilde idrak etmeye çalışacağız. Ancak Ramazan ayını başta Gazze olmak üzere pek çok bölgede ciddi insani dramlarla karşılıyoruz.

7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar tahammül sınırlarını aşmıştır. Soykırım politikası uygulanıyor. 32 binden fazla Filistinli şehit oldu. 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. Gıda almak için sıra bekleyen masumların öldürüldüğü bir barbarlıkla karşı karşıyayız.

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"NETANYAHU GÜNÜMÜZÜN NAZİ CANİSİ"

7 Ekim'den bu yana yüreğimizi dağlayan utanç verici pek çok hadiseyle karşılaştık. Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi, günümüzün Nazileri olarak isimlerini modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir. Bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri için elimizden geleni yapıyoruz.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk gününden itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Katıldığımız uluslararası toplantılarda Filistinlilerin sesi olduk. Yardımlarımız 40 bin tonu buldu. 3 bin tonluk yardım taşıyan bir gemi daha yarın ulaşacak.

Bu hafta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Ankara'da misafir ettik.

"15 SENE ÖNCE 'ONE MİNUTE' DEDİK, BUGÜN DE AYNI YERDEYİZ"

Gazze'deki katliamı unutturmayan ülkelerin başında biz varız. Her kim hiçbir şey yapmıyorlar diyorsa, kul hakkına giriyorlardır. Aziz milletimize yönelik bir hakarettir. Tayyip Erdoğan 15 yıl önce katillerin yüzüne 'one minute' derken nerede duruyorsa bugün de aynı yerde dimdik durmaktadır.

Bize haksızlık edenleri kendilerini sorgulamaya davet ediyorum.

"HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR"

21 yıl önce ABD'ye ilk yaptığım ziyarette bana Hamas'ı sordular, terör örgütü dediler. Hayır Hamas bir terör örgütü değil tam aksine direniş örgütü demiştim. O zaman başbakan değildim. Şimdi bize kalkıp da kimse Hamas için terör örgütü ifadesini kullandıramaz.