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Gündem Erdoğan’dan ev kiralarıyla ilgili bomba açıklama! "Yakında bunu yapacağız" diyerek duyurdu
Gündem

Erdoğan’dan ev kiralarıyla ilgili bomba açıklama! "Yakında bunu yapacağız" diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-07-22 11:19:00 -
Erdoğan’dan ev kiralarıyla ilgili bomba açıklama! "Yakında bunu yapacağız" diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüksek kiralara karşı yeni bir düzenlemenin sinyalini verdi. Boş duran evler için ilave vergi ve fahiş fiyat artışlarına ceza gelebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüksek kiralara karşı yeni bir düzenlemenin sinyalini verdi. Boş duran evler için ilave vergi ve fahiş fiyat artışlarına ceza gelebileceğini söyledi.

Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) kapsayan Körfez turunun ardından Türkiye’ye dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

‘Bedelini ödeyecekler’

“Boş duran evler de kira fiyatlarını etkiliyor. Bazı ülkeler boş duran evlerden yüksek vergi alıyor bilgisi var. Böyle bir şey olabilir mi Türkiye’de” sorusuna Erdoğan, şöyle cevap verdi:

“Şimdi bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak. 
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Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz. Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. 

Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir.”

 

 

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