Erdoğan'dan dikkat çeken 'torba teklif' uyarısı: Hazırlıksız adım atmayın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti yönetimini ve Bakanları ‘Yeterli hazırlık yapılmadan Meclis gündemine getirilen düzenlemeler’ konusunda uyardığı öğrenildi.

AK Parti, Meclis’te muhalefet engeline takılmamak için, çıkarılacak yasalar konusunda uzun zamandır sık sık ‘torba teklif’ yöntemine başvuruyor. Bu kapsamda, Bakanlıklar ihtiyaçları olan düzenlemeleri AK Parti grup yönetimine bildiriyor, her Bakanlık için ayrı bir yasa teklifi hazırlamak yerine, birçok yasada yapılacak değişiklikleri ‘Bazı kanunlarda yapılacak değişiklikler’ başlığı ile tek bir torba teklifte topluyor.

Yanlış uygulamaları da beraberinde getiriyor

1 Ekim’de başlayan yeni yasama yılında, milletlerarası sözleşmeler ve bütçe hariç, Meclis’ten geçen düzenlemelerin neredeyse tamamı torba teklif yöntemi ile gündeme getirildi. AK Parti bu yöntemle, Meclis Genel Kurulundaki görüşmelerde muhalefetin uzun konuşma süreleri engeline takılmamayı hedefliyor. Meclis iç tüzüğüne göre, torba tekliflerin görüşmeleri sırasında Genel Kurul’da milletvekilleri sadece teklifin bölümleri veya önerge üzerinde söz alabiliyor, teklifin maddeleri üzerinde ayrı ayrı konuşma yapılamıyor. Ancak torba teklif usulü çoğu zaman yanlış uygulamaları da beraberinde getiriyor. Özellikle farklı bakanlıklardan gelen talepler üzerine hazırlanan torba teklifler, çoğu zaman ya üzerinde değişiklik yapılarak, ya da teklifteki bazı maddeler geri çekilerek Meclis’ten geçiyor.

Son olarak kamuda çalışan doktorların ücretlerine zam yapılmasını öngören düzenleme de tartışmalar nedeniyle geri çekildi. Maaş artışı ile ilgili maddeler, elektrik faturalarından TRT payının kaldırılmasını öngören torba teklifin içine koyuldu. Genel Kurul’da doktorların maaş artışı, enerji ile ilgili torba teklife verilen önergelerle yapıldı. Kabul edilen önergelerin üniversite hastanelerindeki doktorları ve hemşire, ebe, ambulans görevlisi gibi diğer sağlık personelini kapsamaması nedeniyle tartışmalar yaşandı. Yapılan değerlendirmelerden sonra da doktorların maaş artışını öngören maddeler geri çekildi.

Doktora zam teklifi iptal

Bakanlıklardan gelen düzenleme talepleri ile ilgili son dönemde yaşanan aksaklıklar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da gündemine geldi. Doktorların maaş artışına ilişkin kapsam tartışması sırasında yapılan toplantılarda, Erdoğan’ın hem Bakanlara hem de AK Parti grup yönetimine uyarıda bulunduğu öğrenildi. Erdoğan’ın “Bir daha böyle ayaküstü, yeterli hazırlık yapılmamış, arkası önü düşünülmemiş, etki analizi yapılmamış şeyleri Meclis gündemine getirmeyin” uyarısında bulunduğu öğrenildi.