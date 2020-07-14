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Gündem

Erdoğan'dan dikkat çeken 'Ayasofya' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'ndeki tüm eserlerin korunacağını telefon diplomasisi yaptığı liderlere anlattığını vurgulayarak, “Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda ortodoksların da lideriydi, hükümdarıydı. Ayasofya’nın korunması için bütün çalışmalar titizlikle yapılıyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 09:31:00 - 2020-07-14 10:30:38
Erdoğan'dan dikkat çeken 'Ayasofya' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün yapılan AK Parti MKYK toplantısının ağırlıklı gündemi Ayasofya’nın ibadete açılması oldu. Kurmayları Ayasofya ile ilgili kararlı duruşu dolayısıyla Erdoğan’a teşekkür ederken, bazı kurmaylar, 24 Temmuz’da Ayasofya’da olmak istediklerini iletti. Erdoğan, “Davetiyeye gerek yok. Ezan herkese davettir. Hep birlikte orada olacağız. Sizi de bekliyoruz” dedi.

Erdoğan Ayasofya’nın ibadete açılmasının ardından kendisini çok sayıda liderin arayıp desteklerini ilettiğini anlattı. Erdoğan, bazı liderlerle yaptığı görüşmede, “Ayasofya’nın ibadete açılması Danıştay’ın kararıdır. Ayasofya sadece Müslümanlara açık bir ibadethane değil. Ayasofya’yı koruyacağız ve artık ücretsiz ziyaret edilebilecek. Bu insanlığın ortak mirası” sözlerini kullandığını anlattı.

Doğruları anlatın

Erdoğan, “Ayasofya da Sultanahmet, Süleymaniye gibi herkes tarafından gezilebilecek. Fatih Sultan Mehmet aynı zamanda ortodoksların da lideriydi, hükümdarıydı. Bizde bir Rum Ortodoks Kilisesi var. Ayasofya zaten cami idi, müzeye çevrilmişti, şimdi tekrar cami oldu. Tarihi yapı korunacak. Ayasofya’nın tüm özellikleri korunacak” değerlendirmesini yaptı. Erdoğan kurmaylarına ise, “Ayasofya’nın tarihini korunması için çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Siz de bu çalışmayı ve Ayasofya’nın bizim için önemini herkese anlatın. Doğruları anlatın” talimatı verdi.

Ayasofya’ya bilim kurulu

Toplantıda Erdoğan, Ayasofya’nın tarihi mirasının korunması için, Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı öğretim üyeleri ve tarihçilerden oluşan Bilim Kurulu’nun kurulduğu ve bu kurulun çok titiz çalıştığı bilgisini verdi. Ayasofya’da ibadet anında mozaik ve fresklerin maskeleyici bir sistem ile kapatılacağı, bu çalışmanın Bilim Kurulu’nca yürütüldüğü aktarıldı.

Erken seçim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçimle ilgili de “Seçim yok, hedef 2023” mesajını verdi.

Ekonominin iyi durumda olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bankalarla görüşüldüğünü ve faizlerin en kısa sürede düşürüleceğini ifade etti.

Özellikleri korunacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, de MKYK toplantısı sonrası özetle şunları söyledi:

“...Bu şekilde ibadet mekanı olarak açık olup, kültürel miras içinde olan yerler vardır. UNESCO’dakiler bilsinler, burasının evrensel mirasının korunmasında Türkiye her türlü işbirliğine açıktır. Ayasofya’nın tüm özellikleri korunacaktır. Yunanistan başkentinde cami olmayan tek ülkedir. En son konuşması gereken onlardır. (Ayasofya’nın işletmesini yapan şirkete tazminat ödenecek mi?) Ayasofya’nın dini işlevi olarak Diyanet işleri Başkanlığı görevlidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan öğreniriz.”

Putin’e Ayasofya’yı anlattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Ayasofya konusunun önemli yer aldığı açıklandı. Kremlin’den yapılan açıklamada Ayasofya’nın Putin tarafından gündeme getirildiği kaydedilerek, “Meselenin Rusya’da tepkilere yol açtığı Rusya lideri tarafından dile getirilmesi üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı, konuyla ilgili detaylı bilgi verdi. Ayasofya’nın emsalsiz bir tarihi yapıt olarak bundan sonra da isteyen herkes tarafından ziyaret edilebileceğinin garantisi verildi. Tarihi yapıdaki Hıristiyan dünyasına ait tüm simgelerin muhafaza edileceği kaydedildi” dendi. (◊ Nerdun HACIOĞLU)

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Yorumlar

Canan

İSTANBUL İKİ KEZ FETH OLMUŞTUR..1.FATİH SULTAN MEHMET 2.MUSTAFA KEMAL ATATÜRK...ATATÜRK İSTANBULU KUŞATANLARDAN ALMASAYDI GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER DEMESEYDİ NE İSTANBUL NE SULTAN AHMET CAMİSİ NE AYASOFYA KALIRDI NE FATİH SULTAN MEHMETİN ADIL KALIRDI
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Ali

İbadet dışında camii olmaktan çıkacak ...
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