Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında, "Ülkemizde olması çok üzücü. Beklentilerim hala iyi niyetli" dedi. Erdoğan, "İnşallah arzu etmediğimiz bir durumla karşı karşıya kalmayız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı'yla ilgili şu bilgileri verdi:

"İşin polisiye, istihbarat takibi var. Özellikle havalimanlarından giriş- çıkışlar inceleniyor. Savcılık kararı beklentisi içindeyiz. Bunun ülkemizde olmuş olması çok üzücü. Cemal Bey benim çok eskiden tanıdığım bir gazeteci, bir arkadaşımız. Beklentim hala iyi niyetli. İnşallah o arzu etmediğimiz durumla karşı karşıya kalmayız. Cumhurbaşkanı olarak bu işin takibini yapıyorum. Sonucu tüm dünyaya duyuracağım. Büyükelçiliğe giriş- çıkışların hepsi inceleniyor."