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Gündem Erdoğan’dan BioNTech sorusuna dikkat çeken cevap: Ben oldum, antikor da oluştu, tavsiye ederim!
Gündem

Erdoğan’dan BioNTech sorusuna dikkat çeken cevap: Ben oldum, antikor da oluştu, tavsiye ederim!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü doz aşı açıklamasını bugünkü köşesinde değerlendiren Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti MKYK toplantısında gündeme gelen "BioNTech’le ilgili bir endişe var mı?" sorusuna "Ben oldum. Antikor da oluştu. Tavsiye ederim” dediğini aktardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 10:03:00 -
Erdoğan’dan BioNTech sorusuna dikkat çeken cevap: Ben oldum, antikor da oluştu, tavsiye ederim!

14 Ocak'ta kameralar karşısında ilk doz aşısını yaptırarak aşı kampanyasını başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihler 1 Haziran’ı gösterdiğinde 3. doz aşısını olduğunu açıkladı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir açıklamasını köşesine taşıdı.-

Selvi’nin aktardığına göre Erdoğan, Covid-19 için BioNTech aşısı olduğunu söyledi ve “Antikor da oluştu. Tavsiye ederim” dedi.

Selvi’nin bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Koronavirüsle mücadelede vatandaşlarımızın aşı olması için büyük bir çaba gösteriliyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralının yanı sıra bir yandan da kısıtlamalarla sonuç alınmaya çalışılıyor. Ama maskeleri çıkarıp bu salgından kurtulmak için aşıya umut bağlanmış durumda.

Vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya çalışanlara inat Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı konusunda öncülük yapıyor. İlk aşıyı Erdoğan vurdurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile aşıların temini ve hızlı bir aşılama takvimi için seferberlik ilan etmiş gibi çalışıyor. Ama aşı karşıtları da milletin kafasını karıştırmak için çaba göstermekten geri durmuyorlar. AK Parti MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Alman aşısı BioNTech’le ilgili bir endişe var mı?” diye soruluyor. Erdoğan çok net bir cevap veriyor: “Ben oldum. Antikor da oluştu. Tavsiye ederim” diyor."

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Yorumlar

o çeneni öyle bir kırarım ki senin emir'deki demir gibi yumrukla kemiğini dişini çakıl taşı gibi tükürürsün ameleeeeee!
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