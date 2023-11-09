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Gündem Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi!
Gündem

Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi!

Yeniakit Publisher
2023-11-09 12:15:00 -
Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde konuştu. "Küresel düzeyde ciddi sınamalarla karşı karşıyayız" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 bin çocuk, kadın öldürüldü, dünya sessiz. Başta Amerika, Batı hep birlikte sessizler." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

-İnsani ateşkesin sağlanması ve çatışmaların yayılmasının engellenmesi için diplomatik girişimlerimiz sürüyor. 

-Filistin davası için sesimizi yükseltmeliyiz

-Batı, Gazze’deki katliama göz yumuyor

-Müslümanlar olarak birliğimizi güçlendirmeliyiz

-Akan kanın durması noktasında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak sergileyeceğimiz duruş çok çok önemli. Filistin davamızın savunulmasında birlikte sesimizin yükseltilmesi çok ama çok mühim. Hatırlayın Charlie Hebdo olayında 25 kişi öldürülmüştü. Dünya liderleri Paris'te hep birlikte yürüyüş yaptılar. Şu an 11 bin çocuk, kadın öldürüldü, dünya sessiz. Başta Amerika, Batı hep birlikte sessizler. Çocuk ve kadın… Bunları her gün televizyonlarda izliyoruz. Burada özellikle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkarmayacaksak, yükseltmeyeceksek sesimizi ne zaman yükselteceğiz?

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A.G

BÖYLE ACIKLAMALAR SEYİRCİ KALMA ATMOSFERİNDE YAPILAN TESELLİ VERİCİ ACIKLAMALAR. FİİLİ İÇRAAT, ÖNLEYİCİ MÜDAHALE GEREKİR. ASGARİ HAMAS KADAR YÜREKLİ DEVLETLERE, TEŞKILATLARA İHTİYACIMIZ VAR.

BARBAR  IRKCI-HACLI-SIYONIST ISLAM/insanlik/istiklal/ozgurlukler dusmani gercek yyuzunu CIPLAK OLARAK GORDUK! HİC UNUTMAYACAGIZ, GELECEK NESILLERE AKTAEACAGIZ, DERS KITAPLARINDA OKUTUP ANMA GUNLERI DUZENLEYECEGIZ, UNUTTURMAYACAGIZ, DUSMANLARIMIZI

BARBAR  IRKCI-HACLI-SIYONIST ISLAM/insanlik/istiklal/ozgurlukler dusmani gercek yyuzunu CIPLAK OLARAK GORDUK! HİC UNUTMAYACAGIZ, GELECEK NESILLERE AKTAEACAGIZ, DERS KITAPLARINDA OKUTUP ANMA GUNLERI DUZENLEYECEGIZ, UNUTTURMAYACAGIZ, DUSMANLARIMIZI TANIYORUZ ARTIK!!!! Barbar baticilik zalim soykirimciliktir!!!
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