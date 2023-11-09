Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nde konuştu. "Küresel düzeyde ciddi sınamalarla karşı karşıyayız" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 bin çocuk, kadın öldürüldü, dünya sessiz. Başta Amerika, Batı hep birlikte sessizler." dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
-İnsani ateşkesin sağlanması ve çatışmaların yayılmasının engellenmesi için diplomatik girişimlerimiz sürüyor.
-Filistin davası için sesimizi yükseltmeliyiz
-Batı, Gazze’deki katliama göz yumuyor
-Müslümanlar olarak birliğimizi güçlendirmeliyiz
-Akan kanın durması noktasında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak sergileyeceğimiz duruş çok çok önemli. Filistin davamızın savunulmasında birlikte sesimizin yükseltilmesi çok ama çok mühim. Hatırlayın Charlie Hebdo olayında 25 kişi öldürülmüştü. Dünya liderleri Paris'te hep birlikte yürüyüş yaptılar. Şu an 11 bin çocuk, kadın öldürüldü, dünya sessiz. Başta Amerika, Batı hep birlikte sessizler. Çocuk ve kadın… Bunları her gün televizyonlarda izliyoruz. Burada özellikle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı olarak hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkarmayacaksak, yükseltmeyeceksek sesimizi ne zaman yükselteceğiz?
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