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Erdoğan'dan başkan adayını zora sokan soru: Sende niye yok?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli adaylarını tanıttığı toplantıda Başiskele Belediyesi Başkan adayı Mehmet Yasin Özlü'ye "Senin niye bıyık yok?" şeklinde bir soru yöneltti. Özlü, Erdoğan'a "Bırakacağım efendim" cevabını verdi.

15 Ocak 2019 Salı 15:39
Erdoğan'dan başkan adayını zora sokan soru: Sende niye yok?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Ocak'ta yerel seçimde yarışacak olan Kocaeli adaylarını açıklamıştı. Tanıtım toplantısında Erdoğan'ın Başiskele Belediyesi için aday gösterdiği Mehmet Yasin Özlü ile arasında güldüren bir diyalog geçti.

"Yasin senin niye bıyık yok"

Erdoğan, sahneye çağırdığı Özlü'ye "Yasin senin niye bıyık yok" ifadesini kullanınca "Bırakacağım efendim" cevabını aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 15:39
  1. Kocaeli
  2. AK Parti
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Tayyip Erdoğan
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Mehmet Yasin Özlü

YORUM YAZ

  • ihsanihsan21 dk önce
    Al sana demokrasi, bıyığı olmayan adam değil mi.

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