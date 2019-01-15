Erdoğan'dan başkan adayını zora sokan soru: Sende niye yok?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Ocak'ta yerel seçimde yarışacak olan Kocaeli adaylarını açıklamıştı. Tanıtım toplantısında Erdoğan'ın Başiskele Belediyesi için aday gösterdiği Mehmet Yasin Özlü ile arasında güldüren bir diyalog geçti.

"Yasin senin niye bıyık yok"

Erdoğan, sahneye çağırdığı Özlü'ye "Yasin senin niye bıyık yok" ifadesini kullanınca "Bırakacağım efendim" cevabını aldı.