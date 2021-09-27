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Siyaset Erdoğan'dan 'Azerbaycan' mesajı: Şanlı mücadelenin...
Siyaset

Erdoğan'dan 'Azerbaycan' mesajı: Şanlı mücadelenin...

﻿Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü’nde tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 17:45:00 - 2021-09-27 17:54:29
Erdoğan'dan 'Azerbaycan' mesajı: Şanlı mücadelenin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü’nde tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

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