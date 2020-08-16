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Gündem

Erdoğan'dan Ayder'de net uyarı: Bunlar işgaldir kimse kusura bakmasın!

Memleketi Rize’de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda önemli açıklamalar yaptı. Ayder Yaylası'ndaki kaçak yapılarla ilgili konuşan Erdoğan, "Kaçak yapılar tamamıyla işgal. Kimse kusura bakmasın, bunların yıkımı muhakkak olacak" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 13:41:00 - 2020-08-16 13:42:47
Erdoğan'dan Ayder'de net uyarı: Bunlar işgaldir kimse kusura bakmasın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’deki temaslarına devam ediyor. Erdoğan 3 gün süren Rize programının son gününde, Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüm çalışmalarını incelemek üzere sabah saatlerinde Güneysu ilçesindeki konutundan ayrıldı.

Ardından Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’na geçen Erdoğan burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yayladaki kaçak yapılarla ilgili konuşan Erdoğan “Kaçak yapılar tamamıyla işgal. Bunların üzerinde ısrarla duruyoruz. Kimse kusura bakmasın, bunların yıkımı muhakkak olacak” dedi.

İşte Erdoğan’ın o açıklamaları;

"Yeni Ayder'imizde altyapısıyla, bütün buradaki konutlarıyla inşallah her şeyiyle yeni Ayder bizim için özellikle turizmde çekim alanı olacak. Havalimanının bitişiyle beraber de buraya gidiş gelişler çok daha fazlalaşacaktır.

Bu arada kayak turizmine yönelik çalışmayı da ilgili bakan arkadaşlarımız çalışmıştı, onun üzerine çalışmalar devam ediyor.

Kaçak yapılar tamamıyla işgal. Bunların üzerinde ısrarla duruyoruz. Kimse kusura bakmasın, bunların yıkımı muhakkak olacak. Bu yıkımla beraber kimseyi mağdur etmeden oradaki hak sahiplerine konutsa konut, mağazaysa mağaza, onun dışında otel vesaire haklarını teslim etmekte hiçbir zaman tereddüdümüz olmayacak."

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