Erdoğan'dan Avrupa'ya net mesaj: Türkiye bu yükü kaldıramaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesinde AB’nin Dijital Kovid-19 Sertifikasına, Türkiye’yi dahil etme kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'le görüşmesinde halihazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını vurguladı.