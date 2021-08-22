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Siyaset Erdoğan'dan Avrupa'ya net mesaj: Türkiye bu yükü kaldıramaz
Siyaset

Erdoğan'dan Avrupa'ya net mesaj: Türkiye bu yükü kaldıramaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 18:55:00 -
Erdoğan'dan Avrupa'ya net mesaj: Türkiye bu yükü kaldıramaz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesinde AB’nin Dijital Kovid-19 Sertifikasına, Türkiye’yi dahil etme kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'le görüşmesinde halihazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını vurguladı.

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Nihayet. İsteyen avrupaya alsın göçmeni
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