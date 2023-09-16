Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Mevcut küresel sınamalar karşısında Türkiye'nin oynadığı kritik rolü vurgulayacağız. Bir süredir her platformda dillendirdiğimiz 'dünya beşten büyüktür' tespitimizin daha fazla kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz

"(Karabağ konusu) Bizim öncülüğümüzde üçlü bir görüşme teklifimizi kendilerine ilettik. Bu konuda üçlüden öte biz dörtlü bir teklifte bulunduk."

"Dünya 5'ten büyüktür tezimizin daha fazla kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz.

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(ABD'de) Amerikan iş dünyasının seçkin üyeleriyle görüşecek, Türkiye'deki yatırımlarını artırmalarıyla ilgili noktaları ele alacağız.

MERKEZ BANKASI'NIN DOLAR REZERVİ

Sadece son üç ayda rezervlerimizde 22 milyar dolarlık artış oldu. Merkez Bankası'nın bugün itibariyle toplam brüt rezerv 120 milyar doları aşmış bulunuyor.

Varsın onlar didişmeye, birbirlerine laf yetiştirmeye devam etsinler. Koltuklarını korumak için daha düne kadar savundukları tüm ilkeleri ayakları altına alsınlar. Biz, bunları asla önemsemiyoruz. Son 21 yıldır olduğu gibi yine sadece işimize bakıyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz.

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE'DEN KOPMA GAYRETİNDE

Avrupa Birliği, Türkiye'den kopma gayreti içerisinde. Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz'