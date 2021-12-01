Erdoğan'dan asgari ücret müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "(TCMB'nin döviz müdahalesi) Böyle bir şey gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar, yapma hakkına sahiptir. (3600 ek gösterge) 'Ama' ile fakat' ile konuşmaya gerek yok. O da olacak. Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız." dedi.