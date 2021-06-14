Erdoğan'dan 'Afganistan' açıklaması

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşmenin sona ermesi sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ile ilgili şu ifadelerde bulundu:

Afganistan konusundaki düşüncülerimizi Biden'a ilettim. Türkiye eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa, diplomatik ve mali konularda ABD'nin vereceği destek bizim için büyük önem teşkil ediyor.

Afganistan'da, biz Pakistan'ı ve Macaristan'ı da yanımıza alma düşüncelerini kendilerine söyledik. Bütün bunlarla birlikte Afganistan'ın halkının herhangi bir sıkıntı yaşamasını istemiyoruz. Şu an için burada bir sıkıntı söz konusu değil. Afganistan ile ilgili bir mutabakat söz konusu.