  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Zirve sonrası Erdoğan'dan NATO açıklaması
İngiltere'de normalleşme adımı 4 hafta ertelendi
Sivas'ta köprü yapımı için sondaj çalışması sırasında yol çöktü
Batman Valiliğinden “usulsüzlük” açıklaması: Memuriyetten uzaklaştırıldı
Dünya Erdoğan'dan 'Afganistan' açıklaması
Dünya

Erdoğan'dan 'Afganistan' açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de NATO Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan Afganistan ile ilgili de açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 21:56:00 -
Erdoğan'dan 'Afganistan' açıklaması

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşmenin sona ermesi sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ile ilgili şu ifadelerde bulundu:

Afganistan konusundaki düşüncülerimizi Biden'a ilettim. Türkiye eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa, diplomatik ve mali konularda ABD'nin vereceği destek bizim için büyük önem teşkil ediyor.

Afganistan'da, biz Pakistan'ı ve Macaristan'ı da yanımıza alma düşüncelerini kendilerine söyledik. Bütün bunlarla birlikte Afganistan'ın halkının herhangi bir sıkıntı yaşamasını istemiyoruz. Şu an için burada bir sıkıntı söz konusu değil. Afganistan ile ilgili bir mutabakat söz konusu.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay