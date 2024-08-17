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Gündem Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı! Tüm şehirlerimizi afetlere hazırlıklı hale getireceğiz
Gündem

Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı! Tüm şehirlerimizi afetlere hazırlıklı hale getireceğiz

Yeniakit Publisher
2024-08-17 17:13:00 -
Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı! Tüm şehirlerimizi afetlere hazırlıklı hale getireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, bu büyük acının yıl dönümünde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Depremi'nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bu büyük acının yıl dönümünde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık.

Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık.
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Hayata geçirdiğimiz projelerle 20 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturduk.

6 Şubat depremleri sonrası bölgede 300 bin konutun inşasına başladık.

Bugüne kadar 76 bin konutu depremzede kardeşlerimize teslim ettik.

İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

Tüm imkânlarımızla deprem bölgemizi eskisinden daha sağlam, daha ihtişamlı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz.

Sürekli yeni projeler geliştirerek riskli yapılarda oturan vatandaşlarımızı binalarını yenilemeye teşvik ediyoruz.

Tüm şehirlerimizi her türlü afete daha hazırlıklı hale getirinceye dek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

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