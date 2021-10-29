Erdoğan'dan 10 büyükelçiye "29 Ekim" ayarı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Erdoğan, törende ilk olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri ile yabancı misyon temsilcilerini kabul etti.

10 büyükelçi davet edilmedi

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, Gezi Kalkışması'nın finansörü Osman Kavala için çağrı yapan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçileri Külliye'ye davet edilmedi.

Kavala çağrısı

10 büyükelçi, tutuklu bulunan Kavala için çağrı yapmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri yönünde Dışişleri Bakanlığı'na talimat vermişti.

Daha sonra geri vites yapmak zorunda kalan büyükelçiler, Viyana Sözleşmesi'ne uyacaklarını taahhüt ederken, "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri de iptal edilmişti.