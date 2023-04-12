Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Erdoğan’a yazık, bize yazık, bu millete yazık!" başlıklı yazısında soğan meselesini gündemine taşıdı.

İşte o yazısı:

Konu bolluğu yaşadığımız şu günlerde..

AK Parti’nin seçim manifestosunda belki de bazı noktalardaki yanlışlıklarını da eleştirerek, ama sonuçta da “Diğerleri ile kıyasladığmızda, bunlar küçücük şeyler” diyerek mutlaka not düşeceğimiz onlarca konu var iken..

“Soğan”ı yazacağız..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Patatesin ikiz kardeşi soğanı..

2019 mahalli seçimleri öncesinde patates ile birlikte operasyona maruz kalan..

Bir çırpıda 7 TL’ye fırlatılan..

Yanlış okumuyorsunuz..

2018 sonu ve 2019’un ilk ayında 7 TL’ye çıkartılan..

...YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN...