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Gündem Erdoğan’a yazık, bize yazık, bu millete yazık!
Gündem

Erdoğan’a yazık, bize yazık, bu millete yazık!

Yeniakit Publisher
2023-04-12 11:38:00 -
Erdoğan’a yazık, bize yazık, bu millete yazık!

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, son günlerde gündemden düşmeyen soğan konusuna ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Erdoğan’a yazık, bize yazık, bu millete yazık!" başlıklı yazısında soğan meselesini gündemine taşıdı.

İşte o yazısı: 

Konu bolluğu yaşadığımız şu günlerde..

AK Parti’nin seçim manifestosunda belki de bazı noktalardaki yanlışlıklarını da eleştirerek, ama sonuçta da “Diğerleri ile kıyasladığmızda, bunlar küçücük şeyler” diyerek mutlaka not düşeceğimiz onlarca konu var iken..

“Soğan”ı yazacağız..
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Patatesin ikiz kardeşi soğanı..

2019 mahalli seçimleri öncesinde patates ile birlikte operasyona maruz kalan..

Bir çırpıda 7 TL’ye fırlatılan..

Yanlış okumuyorsunuz..

2018 sonu ve 2019’un ilk ayında 7 TL’ye çıkartılan..

...YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN...

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Yorumlar

Bayburtsevdalısı

Tamamamenbyerli vede milli bir anayasa veislambirliği istiyoruz başkanım

ramses

zillet muhalefeti 2023 beka seçimine parasını soğana yatırarak giriyor bunların beyinleri fındık kadar.
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