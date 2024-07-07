Erdoğan'a "Süfyan Deccal" demişti! Adnan Oktar yargıyı yanıltmaya çalışıyor

Yargıtay’ın Adnan Oktar Suç Örgütü hakkında karar aşamasına geldiği günlerde, suç örgütü lideri Adnan Oktar’dan yargı etkilemeye yönelik hamle. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Süfyan Deccal” diyen Adnan Oktar destekçisi hesaplar hakkında Adnan Oktar tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Bu hamle hukuk çevreleri tarafından yargıyı yanıltma girişimi olarak yorumlandı.

Adnan Oktar mağdurlarının avukatı Eser Çömlekçioğlu tarafından bu şeytani plan hakkında bir kamuoyu açıklaması yapıldı.

İşte o açıklamadan başlıklar

ADNAN OKTAR MANİPÜLASYON PEŞİNDE

Basında Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü lideri Adnan Oktar’ın 5 adet sosyal medya hesabının kapatılması ile ilgili Sulh Ceza Mahkemesine başvuruda bulunduğu bilgisi yer almıştır. Söz konusu başvuruda bu 5 hesabın silahlı suç örgütü Lideri Adnan Oktar’a zarar verdiği bu nedenle kapatılması yönünde karar verilmesi talep edilmiştir. Kamuoyunun yanıltılması için yapılan bu manipülasyon girişiminin aslı şu şekildedir:

SUÇUNU ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçtiğimiz aylarda, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne ait 1000’e yakın hesabın kapatılması için mağdurlar adına başvurularda bulunmuştuk. Bu talebimizin ana konusu “örgüte ait hesapların mağdurlara ve kamu görevlilerine sistematik saldırılarda bulunması, bunun yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sahte ve uydurma hadislerle karalama faaliyetleri yürütmeleri” idi. Söz konusu hesapların bir kısmı kapatıldı, henüz kapatılmayan ve her gün suç işlemeye devam eden diğer hesapların sadece 5 tanesi ile ilgili “suçtan ve Cumhurbaşkanımıza yönelik paylaşımların sorumluluğundan kaçmak için” kapatılma başvurusunda bulunmuşlardır.

TANIK İFADELERİ OKTAR’I YALANLIYOR

Örgütün sosyal medya hesapları, örgüt liderinin talimat ve prensipleri ile hareket ederek on binlere varan sayılarla her gün sistematik olarak saldırılarına devam etmektedir. Bu hesapların örgüte ait olduğu ve Adnan Oktar’ın kontrolü ve cezaevi talimatları ile hareket ettiği ispat edildiği 28 mahkeme kararı ile ispat edilmiştir ve mahkeme arşivindeki binlerce dijital belge ve tanık ifadelerinde yer almaktadır.



YARGIMIZ ÇOK DİKKATLİ OLMALI

Silahlı Suç Örgütü liderliği Türk Mahkemelerince tescil edilen Adnan Oktar, toplumu dizayn etmeye ve işlediği suçları “inkar ve tevil” edebilmek için basit ve aciz yöntemlerle kapatmaya çalışmaktadır . Her zaman bu örgütün küçük, büyük her tuzağı karşısında dimdik duracağımızı ve gerçekleri net olarak ifade edeceğimizi kamuoyuna bildiririz.

Avukat Eser Çömlekçioğlu