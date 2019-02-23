Erdoğan'a "Sisi ile görüşür müsünüz?" sorusu! "Tek şartla..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D - CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mısır'la ilgili soru karşısında Erdoğan, zaman zaman Sisi'yle neden görüşmediği yönünde sorular geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İçerideki insanları genel afla serbest bırakmadan onunla asla görüşmem"

"Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem. Her şeyden önce onun bir defa genel afla içerideki bütün bu insanları serbest bırakması lazım. Serbest bırakmadığı sürece biz kalkıp Sisi'yle görüşemeyiz. Görüşenler de tarihte farklı bir şekilde değerlendirilecektir.

Sisi göreve geldiğinden bu yana 42 kişiyi idam ettiler. En son 9 genci idam ettiler. Bu bir defa yenilir yutulur bir lokma değildir.

Mısır halkı bizim canımız ciğerimizdir ama Sisi asla!"