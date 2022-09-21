Erdoğan’a öyle LGBT sevicisi İmamoğlu’na böyle! Milli Gazete'de şimşekleri attıran haberler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap etmek için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahudi Toplumu'nun temsilcileriyle bir araya geldi.

Aklınca bu gelişmeyi fırsata çeviren Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete kirli bir operasyona imza attı.

Erdoğan'ın görüşmesine 'Görmeden gelemiyor' şeklinde alçakça bir başlık atan gazete, LGBT sevici İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nu görmezden geldi.

İşte Milli Gazete'nin görmezden geldiği haber

Fransa’da kurduğu sözde ‘Müslüman LGBT’liler Derneği’ ile eşcinsel sapkınlığı mütedeyyin kesime şirin göstermeye çalışan ve kendisini ‘Eşcinsel İmam’ olarak lanse eden Dr. Ludoviç Mohamed Zahed’in, konferans adı altında İstanbul’da LGBTİ propagandası yapacağı ortaya çıktı. 7-11 Kasım’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek sapkın etkinliğin, sponsorlarının ise Koç Holding’e ait Arçelik ile Eczacıbaşı, Garanti Bankası, Bayer firması ve Ciner Holding’e bağlı Habertürk ile Show TV oldukları tespit edildi.

Küresel emperyalistlerin yerli işbirlikçileri tarafından fonlanan etkinliği, Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı ve aile dostu Necati Özkan’ın eşi Pelin Özkan’ın Genel Müdürlüğünü üstlendiği Media Cat Ajansı düzenliyor. Türk aile yapısını ve toplumun ruh kökünü hedef alan Lutiliği meşrulaştırmaya yönelik sapkın etkinliğe, eşcinselliği ‘özgürlük’ olarak nitelendiren ve İBB Başkanlığı koltuğuna oturduğunda ilk icraatı ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi’ kurmak olan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da konuşmacı olarak katılıyor. Dilek İmamoğlu, daha önce de sözde 3. sınıf çocuklar için yayınlanan ve her satırı pedofilik içerik barındıran Fransız Brigitte Labbé’ın ‘Çıtır Çıtır Felsefe’ isimli kitabının tanıtımını yaparak büyük bir rezalete imza atmıştı.

Manşetlerin Dili'nde masaya yatırıldı

Son dönemlerde adeta CHP'nin borazanını öttüren Milli Gazete'nin rezilliği Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekrana gelen Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

Konuyla ilgili önemli ifadeler kullanan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ilk tepkisini 'kafamda şimşekler çaktı' ifadesiyle dile getirdi.