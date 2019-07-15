Erdoğan'a kin kusan Engin Özkoç'un Fetullah Gülen'in dizinin dibinde oturduğu ortaya çıktı

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TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Özel Oturumu'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına söz alan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un 2013 yılında terörist elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği öğrenildi.

15 Temmuz Özel Oturumunda milli birliği ve dirilişi itibarsızlaştırmaya çalışan CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un konuşması bugün Meclisi karıştırmıştı. Bu olayın ardından sosyal medyada paylaşılan bir paylaşım gündem oldu. CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş tarafından yapılan paylaşımda, "Fetullah Gülen'in davetlisi olarak ABD'ye giden 5 vekilden dördünün ulusalcı olması dikkat çekici: Tezcan, Günaydan, Özkoç ve Demirçalı" ifadeleri kullanıldı.

O toplantıda yer aldı

CHP'nin 2013 yılında Fetullah Gülen'e yakın olan TUSKON ile Türk Amerikan Konvansiyo'nun enerji, ticaret ve kalkınma konulu toplantıya katıldığı ortaya çıktı. Toplantıda, Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Faik Tunay, Ali Demirçalı ve Engin Özkoç gibi isimlerin hazır bulunduğu öğrenildi.

FETÖ kanalları canlı olarak yayınladı

Bir dönem Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un katıldığı bir organizasyon FETÖ'nün kanalları olan BUGÜN TV ve Kanaltürk'ten canlı olarak yayınlanmıştı.