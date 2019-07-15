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Erdoğan'a kin kusan Engin Özkoç'un Fetullah Gülen'in dizinin dibinde oturduğu ortaya çıktı

TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Özel Oturumu'nda FETÖ üzerinden Başkan Erdoğan'a saldıran CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un 2013 yılında Fetullah Gülen'in dizinin dibine oturduğu ortaya çıktı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:06
Erdoğan'a kin kusan Engin Özkoç'un Fetullah Gülen'in dizinin dibinde oturduğu ortaya çıktı

 Yeniakit.com.tr 

TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Özel Oturumu'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına söz alan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un 2013 yılında terörist elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği öğrenildi.

15 Temmuz Özel Oturumunda milli birliği ve dirilişi itibarsızlaştırmaya çalışan CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un konuşması bugün Meclisi karıştırmıştı. Bu olayın ardından sosyal medyada paylaşılan bir paylaşım gündem oldu. CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş tarafından yapılan paylaşımda, "Fetullah Gülen'in davetlisi olarak ABD'ye giden 5 vekilden dördünün ulusalcı olması dikkat çekici: Tezcan, Günaydan, Özkoç ve Demirçalı" ifadeleri kullanıldı.

O toplantıda yer aldı

CHP'nin 2013 yılında Fetullah Gülen'e yakın olan TUSKON ile Türk Amerikan Konvansiyo'nun enerji, ticaret ve kalkınma konulu toplantıya katıldığı ortaya çıktı. Toplantıda, Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Faik Tunay, Ali Demirçalı ve Engin Özkoç gibi isimlerin hazır bulunduğu öğrenildi.

FETÖ kanalları canlı olarak yayınladı

Bir dönem Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olan CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un katıldığı bir organizasyon FETÖ'nün kanalları olan BUGÜN TV ve Kanaltürk'ten canlı olarak yayınlanmıştı.

 

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 22:06
  1. Sakarya
  2. Fethullah Gülen
  3. Engin Özkoç
  4. CHP

YORUM YAZ

  • Alkan Alkan 31 dk önce
    DAHA DÜN TERÖRIST KATIL SIYONIST FETÖ GÜLENIN DIZI DIBINDE OTORAN TERÖRIST O.BU ÇOCUGU ENGIN ÖZKOÇ DENEN KITAPSIZ UTANMADAN SIKILMADAN HALEN TÜRKIYENIN SEÇILMIS BASKANINA AGIZA ALINMAYACAK SÖZLERI SÖLEMEYI ACABA NEREDEN ALIYOR BEN HERZAMAN SÖYLÜYORUM BASTA TERÖRIST KILICDAROGLU OLMAKLA BU CHP NIN ALAYI TERÖRISTLER ILE DOLU CHP NORMAL PARTI VASFINI YITIRMISTIR OLMUSTUR BIR TERÖRIST PARTI OLMUSTUR ÖRÜT BASI HA DHSKPC SU AN HDP PKK MECLISDEYSEBU TERÖRIST KILICDAROGLUNUN SAYESINDE MECLISE GIRMISLERDIR EGER MUGLADA VEYA BIR BASKA YERLERDE ORMANLAR YAKILIP KÜL OLUYORSA BU TERÖRIST KILICDAROGLUNUN VEDE CHP NIN IÇINDEKI HAIN TERÖRIST DESTEKCILERI TERÖRISTLERIN YÜZÜNDEN YANIYORDUR BU ALÇAKLAR FETÖCÜ TERÖRISTLERIN DAGDAKI TERÖSTLERIN VE MECLISDEKI TERÖRISTLERIN YANI HDP PKK NIN KÖPEKLIGINI YAPAN ALÇAKLARDIR BU HAINLER ISMET INÖNÜNÜN TOHUMLARI KALINTILARI DINSIZLER IMANSIZLAR
  • AkilAkil32 dk önce
    Kesin buda fetonun artığını içmiş dir onun feto savunur kesiliyoracaba başka nefesini öptü fetonun
  • ahmetahmet38 dk önce
    renklendirme mi dediniz? Mustafa Akaydın da geçen bir TV de Fetullahı pensilvanyada ziyaret ettiğini açıklıyordu... gerçek ulusalcı, kuvayı millici olanları chp den tasfiye etti bunlar deniz baykalı kaset komplosuyla, Prof Birgül Ayman Güler, Süheyl Batum, Emine Ülker Tarhan vs yi attılar chpden. Birgül AYman Güler ne demişti. "31.Mart 2013 seçimlerinde FETÖ İLE İTTİFAK YAPTIK!!" bunların neden chp den atılmadığı üstelik, Sezgin Tanrıkulu gibi kim olduğu bilinen, Ünal Çeviköz gibi Nato dilomatlığından gelen ve natonun sözcüsü gibi çalışan enson s400 lere karşı açıklama yapan, özkoç vs gibi Erdoğan düşmanlığı yaptırılanların partide,öne çıkarıldığını sorgulamak chp lilerin işi!!!

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