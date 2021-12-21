Erdoğan'a güvenenler yine yanılmadı! Sosyal medyanın gündemi Dolar: Teşekkürler Cumhurbaşkanım!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomide yeni önlem paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi mesajlarının ardından döviz kurlarında sert düşüş yaşandı. Dolar 18 liradan 13 lira seviyelerine düşerken gram altın da 1000 lira seviyesinden 855 liraya kadar geriledi.

Erdoğan'a güvenenler yine yanılmadı

Yurt içinde ve yurt dışında spekülasyonlar ve algı operasyonları ile "dolar çığırtkanlığı" yapanlara rağmen kurda yaşanan düşüş, güçlü Türkiye’nin ekonomide bağımsızlık mücadelesindeki başarısını gösterdi.

Kurda yaşanan düşüş sosyal medyanın da gündemi oldu. Twitter’da dolar kurunda yaşanan sevinç üzerine bir çok başlık gündemin ilk sıralarına taşındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘teşekkür’ eden sosyal medya kullanıcıları, ‘#TeşekkürlerCumhurbaşkanım’ hashtagini gündemin ilk sıralarına taşıdı.

İşte o etiketlerden bazıları:

#YineHaklıÇıktı

#DevletiminYanındayım

#düştü

#DevleteTehditSökmez