Erdoğan'a diktatör diyenlere bakın hele!

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CHP'li Seyhan İlçe Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, partili Abdullah Bozkurt'u darp ettiğini belgeleyen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 15:34

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr- Partili Abdullah Bozkurt, CHP’nin 7 ili kapsayan ve Adana'da düzenlenen Bölge Toplantısı'na gelmişti.

57 yaşındaki Bozkurt, otelin X-Ray cihazından geçtikten sonra çantasının arandığını ve ardından aralarında Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da olduğu birkaç kişi tarafından dışarı çıkarılarak darp edildiğini iddia etmişti. Olayın yargıya taşındığı günlerde; darp iddiası söz konusu belediye tarafından yalanlanmıştı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri Abdullah Bozkurt'un iddialarını doğruladı. Görüntülerde Bozkurt; lüks otelin X-Ray cihazından geçiyor ve ardından çantası aranıyor. Bozkurt'un bulunduğu girişte bir anda Seyhan İlçe Belediye Başkanı Zeydan Karalar beliriyor. Karalar, Bozkurt'a vurarak onu yanındakilerin de yardımıyla dışarı çıkartıyor. Güvenlik kamerasının görüntüleri burada sona eriyor. Ancak 57 yaşındaki Abdullah Bozkurt, dışarıda da Zeydan Karalar ve yanındakiler tarafından darp edildiğini iddia ediyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinden önce olayı yalanlayan Seyhan İlçe Belediyesi, şimdi de Abdullah Bozkurt'un CHP'li Belediye Başkanı Karalar'a küfür ettiğini, Karalar'ın da onun ağzını kapatarak dışarı çıkarttığını söylüyor.

Adanalı Gazeteci Hakan Denizli, ortaya çıkarttığı olayın detaylarını FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya ile de paylaştı. Küçükkaya programda detayları araştıracağına söz verdi. Belediyeden Abdullah Bozkurt'un PKK üyesi olduğu yanıtını alan Küçükkaya, darp edilen Abdullah Bozkurt'u dinlemeden olayın üstünü kapattı.

Karalar terör sevicilere belediye aracını tahsis etmiş, paçavralarını astırmıştı

CHP'li Seyhan İlçe Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 10 Ekim 2015 tarihindeki bombalı saldırıda ölen sol örgüt üyeleri Dilan Sarıkaya ile Emrah Avcı'nın cenazeleri için belediye aracını tahsis etmiş ve o araca paçavralar asılmıştı. Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen törene Figen Yüksekdağ'da katılmıştı. Paçavra sarılı belediyenin aracı kentin en merkezi yerlerinde saatlerce dolaştırılmış adeta şov yapılmıştı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 15:34
  1. Denizli
  2. Adana
  3. CHP'li Seyhan İlçe Belediye Başkanı Zeydan Karalar

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