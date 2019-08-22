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"Erdoğan'a Allah akıl fikir versin" demişti... Şimdi Erdoğan'a teşekkür etti!

SDÜ’de rektör adayı olan Prof. Dr. İbrahim Barut, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’nın rektör olarak atanmasının ardından ilginç bir mesaj yayınladı. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hakkında ipe sapa gelmez mesajlar yayınlayan Barut, rektör olarak atanmayınca Erdoğan’a teşekkür etti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:24
"Erdoğan'a Allah akıl fikir versin" demişti... Şimdi Erdoğan'a teşekkür etti!

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) rektör adayı olan Prof. Dr. İbrahim Barut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mevcut rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’yı tekrar göreve atamasının ardından ilginç bir teşekkür mesajı yayınladı.

Mesajında, AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya, Arife Polat Düzgün, Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz ve Ali Özkaya'ya teşekkür eden Barut, "Takdir Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ındır." ifadesini kullandı.

AK Parti ve Erdoğan’a skandal sözler

Bu mesajın ardından Barut'un geçmişteki sosyal medya paylaşımları yeniden akıllara geldi.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileri ile sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Barut'un paylaşımlarında, FETÖ'yle mücadeleler de eleştirilerden nasibini almıştı.

Paylaşımlarında Gezi Eylemlerine selam çakan, FETÖ'cü Emre Uslu'nun paylaşımlarına adeta aşk dolu yorumlar yazan Prof. Dr. Barut, FETÖ'nün hem ekonomik hem de eleman kazanma kaynaklarının başında olan dershanelerin kapatılmasını da eleştiren paylaşımlar yapmıştı.

İşte o paylaşımların bazıları:

FETÖ, Prof. Dr. Hasan İbicioğlu'nun rektör olduğu dönemde, SDÜ'yü üs haline getirmiş ve örgütün önemli araçları üniversitede saklanmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:24
  1. Süleyman Demirel Üniversitesi
  2. İbrahim Barut
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. fetö

YORUM YAZ

  • BeKÇi MuRTaZaBeKÇi MuRTaZa32 dk önce
    Herif Resmen Ak Parti deki İkircikli isimleri ifşa etmiş. Bunu ben bile anladıysam tirt inde AK PARTİ bilmem nesi yazanların anlamaması aşırı ŞAİBE li ??

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