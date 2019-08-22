"Erdoğan'a Allah akıl fikir versin" demişti... Şimdi Erdoğan'a teşekkür etti! SDÜ’de rektör adayı olan Prof. Dr. İbrahim Barut, Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı’nın rektör olarak atanmasının ardından ilginç bir mesaj yayınladı. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hakkında ipe sapa gelmez mesajlar yayınlayan Barut, rektör olarak atanmayınca Erdoğan’a teşekkür etti.

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