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Dünya Erdoğan ziyareti sonrası Katar Emiri'nden dikkat çeken görüşme
Dünya

Erdoğan ziyareti sonrası Katar Emiri'nden dikkat çeken görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ardından Katar Emiri Şeyh Temim, ABD Kongre üyeleri Jim Himes, Eric Swalwell, Seth Moulton ve Patrick Murphy ile başkent Doha'da görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 18:29:00 -
Erdoğan ziyareti sonrası Katar Emiri'nden dikkat çeken görüşme

Katar haber ajansı QNA'ya göre Şeyh Temim, ABD Kongre üyeleri Jim Himes, Eric Swalwell, Seth Moulton ve Patrick Murphy ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Haberde, ABD'li heyetin Katar'a ne zaman geldiği ya da ziyaretlerinin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Söz konusu heyet dün de Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelmişti.

Katar ile ABD arasındaki 3. Stratejik Diyalog Toplantısı 14 Eylül'de ABD'de gerçekleştirilmişti.

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