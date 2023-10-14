Erdoğan zalimlere karşı tek başına! Dünya bu sözleri haykıran başka lider görmedi

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Arkasına küresel haydut ABD ve Avrupa'yı alan İsrail terör örgütü, Filistinlileri katlediyor.

Dünyanın seyretmekle yetindiği vahşete en net tepkiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gösterdi.

"İsrail terör devletidir"

Dünyanın tüm bölgelerinde zalimlerin hedefindeki mazlumların sesi olan Erdoğan, abluka altındaki Filistin'de katliam yapan İsrail'e karşı en sert tepkiyi gösteren tek lider oldu.

İsrail için 'terör devletidir' ifadesini kullanan Erdoğan'ın şu ifadeleri yeniden gündem oldu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail aynı zamanda bir terör devletidir. Şu anda polisiyle bütün oradaki gençleri, çocukları adeta terör estirerek vuruyorlar, F16'larıyla Gazze'ye saldırıyorlar. Bir taraftan Filistin'e saldırıyorlar. Niye? 'Ben güçlüyüm.' dedi.

'Dünya 5'ten büyüktür' dememizin sebebi işte bu orman kanunu düzenine rıza göstermememizdir.