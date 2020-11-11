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Aktüel Erdoğan: "Yeni yönetim sistemimizde değişim gerekiyorsa bunun yerini ve zamanını milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı belirler."
Aktüel

Erdoğan: "Yeni yönetim sistemimizde değişim gerekiyorsa bunun yerini ve zamanını milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı belirler."

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:14:34 -
Erdoğan: "Yeni yönetim sistemimizde değişim gerekiyorsa bunun yerini ve zamanını milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı belirler."
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