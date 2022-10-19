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Siyaset Erdoğan yeni hamlesini duyurdu! Kılıçdaroğlu'na kötü haber
Siyaset

Erdoğan yeni hamlesini duyurdu! Kılıçdaroğlu'na kötü haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKEN Vakfı binasına yönelik sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 14:32:00 -
Erdoğan yeni hamlesini duyurdu! Kılıçdaroğlu'na kötü haber

Kılıçdaroğlu New York'ta BM binasının tam karşısında yer alan Türkiye’nin prestij yapısı Türkevi önünde video çekerek Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a yönelik iftiralarda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'na dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKEN Vakfı binasına ilişkin iddiaları için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açacağını bildirdi.

ABD'de video çekmişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD gezisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Burası New York, Manhattan. ABD’nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine ‘hayırlı olsuna’ geldim. Erdoğan kim, anayasa, aile kim... Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır” diye seslenmişti..

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