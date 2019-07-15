0553 313 94 23

Erdoğan yeni binanın açılışında konuştu: Bir daha asla teşebbüs edemeyecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin hedefi olan ve bombalarla vurularak yıkılan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının açılışında konuştu. Erdoğan, "Milletine ve devletine bağlı askerimiz, polisimiz oldukça hiçbir güç bir daha 15 Temmuz benzeri işgal girişimlerine teşebbüs edemeyecektir" dedi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:27
Erdoğan yeni binanın açılışında konuştu: Bir daha asla teşebbüs edemeyecekler

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin en önemli yerlerinden biri de hiç şüphesiz Ankara Emniyet Müdürlüğü olmuştu. Emniyet binası, kalkışmanın henüz ilk saatlerinde FETÖ'cü hainlerce bombalarla hedef alınmış, şehitlerin olduğu bina kullanılamaz hale gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin üçüncü yılında açılışı yapılan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının hizmete girmesi kapsamında düzenlenen törende konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

"FETÖ'cülerin her türlü saldırısına direnenlere şükranlarımı sunuyorum.

15 Temmuz'da bu hainlerin gözlerini kin bürümüştü. FETÖ'cülerin kin ve nefretinden Ankara Emniyetimiz de nasibini aldı. Tanklarla kuşatılan, bombalanan bu bina kullanılamaz hale gelmişti. Şimdi sizlere daha iyi hizmet verecek bir binanın açılışını yapıyoruz.

"Hiçbir güç asla teşebbüs edemeyecek"

Milletine ve devletine bağlı askerlerimiz, polislerimiz, istihbaratçılarımız olduğu sürece hiçbir güç bir daha asla 15 Temmuz benzeri işgal girişimlerine teşebbüs edemeyecektir.

15 Temmuz gecesi 251 şehit verdik. O gece ayrıca 2193 insanımız da gazilik payesiyle şereflendi. Milleti, bayrağı, vatanı, devleti için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yüce Mevlam şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Onları Peygamber Efendimize komşu eylesin.

"Nisan 2020'de son noktayı koyarız"

Alamaz diyorlardı, 8. uçak bugün geldi. Nisan 2020'de son noktayı koyarız. Hava savunma sisteminde dünyada sayılı ülkelerden biri haline geliyoruz. Hedefimiz Rusya ile ortak üretime geçmek.

FETÖ ile mücadele

Bir Müslüman bir delikten 2 defa sokulmamalı. Bizim de hatalarımız oldu ama gereğini 2010 itibariyle ortaya koyduk. Gereğini yaptık ve yapıyoruz." 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:27
  1. Recep tayyip erdoğan
  2. Ankara Emniyet Müdürlüğü
  3. 15 Temmuz
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Erbakan'dan '15 Temmuz' mesajı!
    1. Fatih Erbakan'dan '15 Temmuz' mesajı!
    2. Karabük’teki cinayet güvenlik..
    3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "15..
    4. "Türkiye'nin Demokrasi Mücadelesi..
    5. Memur-Sen’den 15 Temmuz açıklaması
    6. Terör kurbanı minik Nupelda’nın..
    7. İran'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    8. Bulgaristan’da 15 Temmuz şehitleri..
    9. AnadoluJet’ten 15 Temmuz’a özel uçak
    10. Güney Kore'den Japonya'ya ticari..
    11. Çocuklar‘Birlik ve Kardeşlik’..
    12. Kaza sonrası sıkışan sürücü için..
    13. Nusaybinli Demir ailesi bugün doğan..
    14. 15 Temmuz’u su altında andılar
    15. Kıbrıs’ta 15 Temmuz şehitleri anıldı
    16. Şehit Astsubay İlhan Hamlı ve babası..
    17. Eski TBMM Başkanı 15 Temmuz’da..
    18. Kazada hayatını kaybeden motosiklet..
    19. Afganistan'da patlama: 9 ölü
    20. Hizan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”