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Gündem Erdoğan yaralı polis ile görüştü: “Ahınız yerde kalmadı, bedelini ağır ödediler”
Gündem

Erdoğan yaralı polis ile görüştü: “Ahınız yerde kalmadı, bedelini ağır ödediler”

Yeniakit Publisher
2023-10-04 07:08:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısı girişiminde yaralanan polis memurları Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında polis memuru Alim Reis ile telefonda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Ahınız yerde kalmadı. Bedelini ağır ödediler, bundan sonra da aynı şekilde ağır ödemeye devam edecekler” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara'daki hain terör saldırısı girişiminde yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

"AHINIZ YERDE KALMADI BEDELİNİ AĞIR ÖDEDİLER"

Ziyaret sırasında polis memuru Alim Reis ile telefonda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sesin diri geldi, hoş geldi. Rabbim şifalar versin. Ahınız yerde kalmadı, inşallah kalmayacak. Bedelini ağır ödediler, bundan sonra da aynı şekilde ağır ödemeye devam edecekler. Siz zaten bu şuurla bu yolda yürüdünüz, bundan sonraki süreçte de rabbim bütün güvenlik güçlerimize, askerimize yar ve yardımcı olsun." dedi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN YARALI POLİSLERE ZİYARET

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Hain terör saldırısı sonrası yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettik.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, polis kardeşimiz Alim Reis'le telefonla görüştü.
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Kahramanlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi, polislerimizin ahı yerde kalmadı. Hainler bedellerini ağır ödedi, ödemeye de devam edecekler. Şükürler olsun, kahramanlarımızın sağlık durumları her geçen gün daha iyiye gidiyor. Rabbimden acil şifalar diliyorum.

Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir

Vali Yerlikaya'dan yaralı polislere ziyaret
Vali Yerlikaya'dan yaralı polislere ziyaret

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Vali Yerlikaya'dan yaralı polislere ziyaret

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Yorumlar

Uluslararası ilişkiler

İsmini vermek istemediğim bir ülke 1 vatandaşı olduğu yaralandığı zaman karşı taraftan 10 kişiyi öldürür kendi naçizane fikrim 2 polis memuruna karşılık baya yer bombalandı bu konuda sayın başkanı kutlar polis memurlarına acil şifalar dilerim.olen veteriner arkadaşın ailesine başsağlığı dilerim
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