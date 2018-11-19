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Erdoğan ve Putin, Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:24
Erdoğan ve Putin, Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkakım projesi deniz kısmının tamamlanması töreni için İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Kritik konular ele alınacak

Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede; bölgedeki gelişmelerin ve özellikle Suriye konusunun ele alınması bekleniyor.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 17:24
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Türkakım
  4. Putin
  5. Mabeyn Köşkü

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp28 dk önce
    Reiz ve Putin'in bu resimlerinden sonra Başkan Tramp Merkel'i arayıp "ah Merkel ah ben ne büyük hatalar ettim, bunları nasil bertaraf edecegim" diye aglaştıgının dedikodusu yapılmakta. ...
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