Erdoğan ve Putin, Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkakım projesi deniz kısmının tamamlanması töreni için İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Kritik konular ele alınacak

Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede; bölgedeki gelişmelerin ve özellikle Suriye konusunun ele alınması bekleniyor.