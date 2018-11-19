Erdoğan ve Putin, Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi.19 Kasım 2018 Pazartesi 17:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkakım projesi deniz kısmının tamamlanması töreni için İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.
Kritik konular ele alınacak
Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede; bölgedeki gelişmelerin ve özellikle Suriye konusunun ele alınması bekleniyor.
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