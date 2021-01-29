Erdoğan ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirdiği iki saat süren görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul, yaklaşık 2 saat sürdü. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Vahdettin Köşkü'ndeki kabul sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabulü sona erdi.
Vahdettin Köşkü'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 2 saat sürdü. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bulundu.
Görüşmeden ilk fotoğraf Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.