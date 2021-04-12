Erdoğan ve Dibeybe'den ortak basın toplantısı! "İki ülkenin Akdeniz'deki menfaatleri..."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider arasındaki kritik görüşmede, Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok konu ele alındı. Dünya kamuoyu tarafından da ilgiyle takip edilen görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Başkan Erdoğan ve Dibeybe, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor...

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Aziz kardeşim Dibeybe, sayın bakanlar ve kıymetli basın mensupları sizleri tüm kalbi duygularımla selamlıyorum. Kendilerine tekrar Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Ramazan-ı Şerif'te gerçekleşen bu ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Görüşmemizde iş birliğimizi geliştirme arzumuzu karşılıklı teyit ettik. İki dost, kardeş millet olarak bekalarımız ve ay yıldızlarımız için yüz yıllardır kader birliği yaptık. Mücadele verdik.

Ortak tarihimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa ediyoruz. Libya halkının refahı öncelikli hedefimizdir. Türkiye, tüm Libya'yı muhabbetle kucaklamaktadır. Milli Birlik Hükümeti'ne her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Milli Mutabakat Hükümeti'nin uluslararası topluma yaptığı çağrıya sadece Türkiye'den destek gelmiştir. Darbeci Hafter'i silahlandırmaya devam ettiler. Darbecilerin işledikleri savaş suçları tek tek ortaya çıktı. Bulunan toplu mezarlar işgal döneminin kanıtıdır. Darbecilerin yanında saf tutanlar bu katliamlara ortak olmuştur.

Libya'ya verdiğimiz destek yeni katliamları önledi, ateşkesin önünü açmıştır. Tüm bu çabalar sonucunda Milli Birlik Hükümeti kuruldu. Önceliğimiz, Milli Birlik Hükümeti'nin yetkisinin ülke genelide satı edebilmesidir. Uluslararası toplumu tüm bu alanlarda ilerleme sağlaması, seçimleri öngörülen tarihte yapılması için Libya'ya destek vermelerini bekliyorum.

Akdeniz'i daima bir refah alanı olarak gördük. Libya ile imzaladığımız anlaşma, iki ülkenin Akdeniz'deki menfaatlerini koruma altına almıştır. Bugün bu husustaki kararlılığımızı teyit ettik.

İkili ticaret ve ekonomik ilişkileri güçlendirecek somut ilişkiler üzerinde durduk. Artık Libyalı kardeşlerimizin refahına odaklanmalıyız.

Enerji, sağlık, finans, yerel yönetimler, eğitim ve kültür alanında iş birliğimizi daha da ilerleteceğiz. Koronavirüsün yaygın olarak devam etttiği şu süreçte; yarın 150 bin doz aşıyı kendilerine teslim edeceğiz. Bingazi'deki konsolosluğumuzu şartlar olgunlaştığında yeniden faal hale getireceğiz.

Enerji, sağlık, finans, yerel yönetimler, eğitim ve kültür alanında iş birliğimizi daha da ilerleteceğiz. Koronavirüsün yaygın olarak devam etttiği şu süreçte; yarın 150 bin doz aşıyı kendilerine teslim edeceğiz. Bingazi'deki konsolosluğumuzu şartlar olgunlaştığında yeniden faal hale getireceğiz.

Trablus'taki bir salgın hastanesini işleteceğiz. Libya savaş, yıkım ve istikrarsızlıkla anılan bir ülke olamaz ve olmamalı. Barış, huzur ve refahın hakim olduğu bir ülke için gayretlerimizi sürdüreceğiz.

Libya Başbakanı Dibeybe'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti'ne, liderliğine, Türk halkına Ramazan-ı Şerif dolayısıyla en içten tebriklerimi iletirim. Bugünkü toplantımız çok önemliydi. Önemli bir stratejik iş birliği toplantısı oldu. Bizler tüm komşu ve dost ülkelerle gerçek anlamda stratejik ilişkiyi tesis etme arzusu içerisindeyiz. Özellikle de Türkiye ile stratejik ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz.

Libya'nın egemenliğine saygı, ülkelerle yaptığımız ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Türkiye'nin Libya'nın seçimlerini belirlenen tarihte yapılması konusundaki desteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Yine Türkiye'nin Libya'da kalıcı bir ateşkese yönelik desteğinden dolayı müteşekkiriz. İstikrarımızı temin etmek istiyoruz. Bizler her türlü terör örgütüyle mücadelemizi sürdürecek, yasa dışı göçle mücadele konusunda da önemli adımlar atacağız.

Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nın iki ülkenin çıkarına olduğunu vurguladık. Bizler ikili ticaret ilişkilerimizi ve hacimimizi dengeli bir şekilde daha da artırmak istiyoruz.

İş birliğimizi enerji alanında da geliştirmek istiyoruz. Ulaşma alanında da , THY'nin yeniden seferlerine başlaması gibi konuları da ele aldık. Bizler gerçek anlamda tüm ülkelerle, özelde de Türkiye ile stratejik ilişkileri geliştirme arzusundayız. Ve bu konseyimiz ve diğer bizi bir arada tutan mekanizmaları daha aktif hale getirmek istiyoruz. Bir sonraki toplantının Trablus'ta olması arzusundayız. Ramazan'ın mübarek olsun. Nice Ramazanlara.